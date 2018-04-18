Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Manisa merkezli üç ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, "ByLock" kullandıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

anasayfa > Türkiye 18.04.2018

Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

MANİSA

Manisa merkezli üç ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manisa, Balıkesir ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Muhabir: Zekeriya Güneş

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