MANİSA
Manisa merkezli üç ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manisa, Balıkesir ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
Muhabir: Zekeriya Güneş