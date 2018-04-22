Masal kahramanları bu parkta çocuklarla buluşuyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çok sayıda masal kahramanı ve çizgi film karakterinin yer aldığı Oyun Sokağı Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hizmete girecek.

Fotoğraf: AA/İbrahim Yozoğlu

SAKARYA - İbrahim Yozoğlu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde hobi golf sahası, yer satrancı, bowling, disk iteleme oyununun yanı sıra çok sayıda masal kahramanı ve çizgi film karakterinin yer aldığı Oyun Sokağı Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hizmete girecek.

Erenler Belediyesi'nce hayata geçirilen proje kapsamında çocukların keyifli vakit geçirebilmesi için üç ayrı oyun adasından oluşan parkta, çocukların farklı yaş gruplarına, eğitim seviyelerine hitap eden 12 hobi golf sahası, yer satrancı, 2 bowling, disk iteleme oyunu ve masal kahramanlarıyla çizgi film karakterlerinin yer aldığı bölüm bulunuyor.

Henüz açılışı gerçekleştirilmeden çocukların ilgisini çeken parkın "Masal Park" bölümünde Yeniçeri askeri, Hacivat ve Karagöz, Keloğlan, Nasrettin Hoca gibi Türk kahramanların yanı sıra Şirinler, Sünger Bob, Miki Fare ve Temel Reis gibi birçok çizgi film karakteri yer alıyor.

Oyun Sokağı ve Golf Sahası kısımlarında da çocukların gönüllerince vakit geçirebileceği zeka oyunları ve farklı spor faaliyetleri bölümleri bulunuyor.

83 figür var

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erenler Belediyesi'nin 50. kuruluş yılı dolayısıyla 2014'te adaylığı sürecinde "50. Yılda 50 Proje" çalışması başlattıklarını söyledi.

Yaptıkları araştırmalar ve vatandaşlardan aldıkları bilgiler neticesinde 43. proje olarak "Oyun Sokağı Parkı" çalışmasını bitirdiklerini belirten Öztürk, "İhtiyaç olduğunu hissettiğimiz için ilçemize Masal Park, Oyun Sokağı, Golf Sahası'ndan oluşan Oyun Sokağı Parkı'nı yaptık. İlk ve ortaokul seviyesindeki çocuklarımızın eğlenebileceği bir alan yapalım istedik ve böyle bir projeyi hayata geçirdik. 23 Nisan'da düzenleyeceğimiz program çerçevesinde resmi açılışını yapacağız." dedi.

Parkın orta alanında masal kahramanları figürlerinin bulunduğu bilgisini veren Öztürk, parkta, Yeniçeri askeri, Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz, Keloğlan, Karacaoğlan gibi Türk karakterlerin de aralarında bulundu 83 figürün yer aldığını ifade etti.

Öztürk, parkın diğer etabında golf sahası olduğunu anlatarak, "Orada golf, satranç ve bowling alanları var. Bunların hepsi birden fazla sayıda. Çocuklarımızın orada zaman geçireceği, oynayacağı yer var. Üçüncü alan biraz daha farklı. Orada da çocukların yürüyüşünü, çizgileri takip edişini belirleyen renkli çizgilerin bulunduğu alan var. Ayrıca bir de yürüyüş alanımız var. Böyle farklı alanları barındıran bir konseptte park yaptık." diye konuştu.

"Çocukları sokakta başıboş gezmekten kurtaracak"

Projenin 4 dönümlük alanı kapsadığını ve 700 bin liraya mal olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu projemiz yavrularımızı, evde kapalı veya sokakta başıboş kalmaktan kurtarıyor. 100 metre mesafede basketbol, voleybol oynayabilecekleri bir alan daha var. 2004'te göreve geldiğimde Erenler'de park sayısı sadece dokuzdu. O da kaydırak ve salıncaklardan oluşan parklardı. Bugün bu sayı 200'ün üzerinde. Bunun da en az yüzde 20'si voleybol ve basketbol sahası, çocuk oyun grupları, fitness aletleri, yeşil alanı ve oturma gruplarını içinde barındıran büyük parklardan oluşuyor. Bunları yapmak zorundayız, görevlerimiz arasında."

Başkan Öztürk, bunun dışında vatandaşların talebi doğrusunda Trafik Park yaptıklarına değinerek, orada da 4 ila 12 yaşlarından çocukların eğitmenlerden trafik eğitimi aldığını, Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde her gün bir okulu buraya getirerek eğitim verildiğini sözlerine ekledi.