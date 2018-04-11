Medya Sanat Merkezi'nin uygulamalı eğitimleri başladı

Medya Sanat Merkezi'nin hayata geçirdiği Senaryo, Belgesel ve Dijital Medya Okulu'nda eğitimler başladı.

İSTANBUL

Medya Sanat Merkezi'nin (MSM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın desteğiyle hayata geçirdiği Senaryo, Belgesel ve Dijital Medya Okulu'nda eğitimler başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilen dersler, 6 hafta boyunca devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MSM Başkanı İsmail Halis, eğitimlerin ilk dersinde kısa vadeli, gündemde kalmayı amaçlayan çalışmaların değil, orta ve uzun vadeli, kalıcı, kurucu, inşa edici projelerin üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Tecrübe paylaşımları, atölye çalışmaları

Senarist Oktay Berber'in eğitim verdiği Senaryo Okulu kapsamında gelecek haftalarda "workshop" başlığı altında tecrübe paylaşımları ve atölye çalışmaları yapılacak.

Belgesel Okulu'nda ilk hafta "workshop" bölümünde Carmen Marquez ve Raşid Rıdvan konuk edildi. Ayrıca yönetmen Murat Pay da ders verdi.

Okulun eğitimlerini ise yapımcı-yönetmen Ahmet Seven, belgesel yapımcısı Aslıhan Eker ve Ensar Altay veriyor.

Dijital Medya Okulu'nda eğitimlere aynı zamanda okul koordinatörlüğünü yapan Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in yanı sıra, Yeni Şafak gazetesi Haber Müdürü Recep Yeter katılıyor.

Eğitimlerin ilk haftasında Yeter, öğrencilere haberin kimliği ve habercinin önceliklerine ilişkin olarak, dijital dünya haberciliğinin parametrelerini anlattı.

Okulun ‘"workshop" çalışmasına da yazar Nedret Ersanel konuk oldu. Ersanel, workshop'ta gizli servis örgütleri, yeni medyanın istihbarat çalışmalarına etkisi konularını ele aldı.

Muhabir: Aişe Hümeyra Bulovalı