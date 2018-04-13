'Mescid-i Aksa özgür değilse Müslümanların gönül özgürlüğü yoktur'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Miracın bize hatırlattığı değerlerin en önemlisi elbette Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa özgür değilse Müslümanların ruh ve gönül özgürlüğü de yok demektir." dedi.

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu gece, içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Kandili'nin idrak edileceğini belirtti.

Miracın, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Hazreti Peygamber'in, bir gece, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve yüce Yaradan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ettiğini aktaran Erbaş, bu gecenin Kur'an-ı Kerim'de "Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." şeklinde beyan edildiğini kaydetti.

Erbaş, yeryüzünün iki mübarek mabedi olan Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan göklere uzanan bu kutlu yolculuğun, Hazreti Peygamber'in şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah'ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuk olduğunu belirtti.

"Miracın hatırlattığı en önemli değer Mescid-i Aksa'dır"

Miracın ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinciyle her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanma olduğunu bildiren Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Miraç, günde 5 vakit namaz ile yükselişin manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajlarını yaşayarak alemlerin Rabb'inin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır. Miraç paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat, merhameti azalan kalplerin, eşref-i mahlukat olma bilinci zayıflayan insanın yeniden dirilişi için en büyük imkandır. Miraç, varoluşun gaye ve hikmetini anlayarak kendisi, çevresi ve Rabb'iyle barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın kan, gözyaşı, işgal, yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir dünyanın inşası için çalışmaktır. Mümin yüreklerin manevi duygu ve hislerle coştuğu bu gecede, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için yapacağımız içten ve samimi dualarımız, miracın bize sunduğu en büyük imkandır.

Miracın bize hatırlattığı değerlerin en önemlisi elbette Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa özgür değilse Müslümanların ruh ve gönül özgürlüğü de yok demektir. Bu mukaddes gecenin, Mescid-i Aksa bilincini, özlemini ve gayretini artırarak miracın mabedinin selametine, işgal ve zulmün bertaraf edilmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç gecesinin, zihinlerimize berraklık, kalplerimize ferahlık, akıllarımıza genişlik ve hayatımıza huzur getirmesi dileği ile aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç gecesini tebrik ediyor, bu gecenin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesini ve insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum."

Muhabir: Ali Kemal Akan