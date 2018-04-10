Müşterilerini Yeşilçam'ın yıldızlarının görselleriyle ağırlıyor

Bayburt'ta bir kafe işletmecisi, Yeşilçam emektarlarına, eski eşyalara ve kitaba ilgisinden dolayı müşterilerini nostaljik bir ortamda ağırlıyor.

BAYBURT - Abdulkadir Nişancı

Bayburt'ta bir kafe işletmecisi, Yeşilçam emektarlarına ait görsellere, eski eşyalara ve kitaba ilgisinden dolayı müşterilerini nostaljik bir ortam sunuyor.

Kentin Saat Kule Meydanı'nda tarihi Bayburt Kalesi sur duvarlarındaki çini süslemelerden adını alan kafe, içerisindeki öğelerle müşterilerini geçmişe götürüyor.

Kafenin işletmecisi Osman Burak, kitaplara düşkünlüğünü, Türk sinemasına damga vuran sanatçıları yaşatma isteğini ve geçmiş yıllarda kullanılan eşyalara duyduğu özlemi bir arada buluşturmasının müşterilerinin de ilgisini çektiğini söyledi.

Burak, kitaplarla başlayan serüvene Yeşilçam'ı emekleriyle büyüten emektarlar ve Türk müziğinde halkın gönlünde taht kuran sanatçılarla devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Daha sonra Yeşilçam’ın emektarları, herkesin müşterek sevdiği Kemal Sunal, Şener Şen, Türkan Şoray, Sadri Alışık, Kadir İnanır, Adile Naşit, Münir Özkul, Orhan Gencebay, Zeki Müren, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve Neşet Ertaş’ın posterlerini kafenin duvarlarına yerleştirdik. Onlardan sonra da eski eşyalara yöneldik. Bunlar geçmişi bize hatırlatan telefonlar, kömürlü ütüler, eski dikiş makineleri gibi artık neredeyse günümüzde kullanılmayan eşyalar ki bunları da kafede sergilemeye başladım."

Burayı kendisini ifade ettiği bir alan, gelen kişileri de müşteriden öte kendi dostları olarak gördüğünü vurgulayan Burak, "Hiçbir zaman burası bir ticarethanedir, para kazanmak için açtık, bir prosedürü olsun istemedim ve bunu da yansıttığımı da düşünüyorum. Ben halimden memnunum, gelenlerden de bu tepkiyi alınca daha da mutlu oluyorum." şeklinde konuştu.

Burak, kafede müzik olarak yeni akım klipli müzikler yerine eski radyodan TRT Nağme ve TRT Türkü'den yayınlanan müzikleri tercih ettiklerini, kafeye gelen kişilerin de özellikle bunu talep ettiğini aktardı.