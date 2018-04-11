ESKİŞEHİR



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Volkan Bayar, güvenlik gerekçesiyle Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Volkan Bayar, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Araştırma görevlisi Volkan Bayar, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan'da Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla ateş ederek öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B, gözaltına alınmıştı. Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eski eşi serbest bırakılmıştı.

Muhabir: Tarkan Demir