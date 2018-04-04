PKK'lı teröristlerle birlikte AK Partili Ahi'yi tehdit etmişler

Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Ahi'nin şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili hazırlanan iddianamedeki tanık ifadesinde, bazı sanıkların PKK'lı teröristlerle Ahi'nin evine gittikleri, görevinden dolayı tehdit ettikleri belirtildi.

VAN

Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 25 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz 2017'de evinin önünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu Ahi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, Terör örgütü PKK'nın, "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, Anayasa'da belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edilen iddianamede, bu amaç için birçok silahlı eylem gerçekleştirdiği vurgulandı.

Ahi'nin 1 Temmuz 2017'de ilçeye bağlı Boğazkesen Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın gerçekleşmesinde bölücü terör örgütü mensuplarına bilerek ve isteyerek yardım eden, imkan sağlayan, olayın gerçekleşmesini kolaylaştıran şüphelilere yönelik soruşturmanın başlatıldığı belirtilen iddianamede, saldırının ardından Van İl Jandarma Komutanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayların araştırılması, faillerinin tespiti, şüphelilerin yakalanması amacıyla kapsamlı çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Teröristlerle Ahi'nin evine gitmişler

İddianamede, atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan bazılarının, PKK'lı teröristlerle birebir görüştükleri, örgüt mensuplarının ihtiyaçları olan malzemeleri gönderdikleri, yardım ve yataklık yaptıkları yönünde bilgiler elde edildiği kaydedildi.

Tanık ifadelerinde de bazı sanıkların Ahi'yi görevinden dolayı tehdit ettiği, teröristlerle birkaç kez evine gittiklerinin vurgulandığı iddianamede, elde edilen delillerle sanıkların "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu işlediğine dair yeterli şüphe olduğu belirtilerek bu nedenle ilgili sevk maddelerince cezalandırılmaları talep edildi.

İçişleri Bakanlığından 19 Ağustos 2017'de yapılan açıklamada, Ahi'nin yanı sıra 2016'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun şehit edilmesi, Van'ın Başkale Jandarma Komutanlığına yapılan silahlı saldırıda Esmanur Şengüller'in yaralanması olaylarının faili 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Muhabir: Cemal Aşan