Rehberlik şirketlerinin geliri 525,3 milyon lirayı buldu

Telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin geliri, bu hizmetlerin ivme kazandığı 2010 yılından bu yana toplam 525,3 milyon lira oldu.

ANKARA - Arife Yıldız Ünal

Gelişen teknolojiyle klasik telefon rehberlerinin yerini alan rehberlik hizmetleri, 2010 yılı başında birden fazla şirketin sektöre girmesi ve reklam kampanyalarıyla ivme kazandı.

Halk arasında "bilinmeyen numaralar" olarak adlandırılan ve telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet, 118'li numaralarla başladı.

Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen dönemlerde nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu.

AA muhabirinin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2010 yılından bugüne kadar geçen süreçte söz konusu hizmeti veren işletmecilerin toplam geliri 525,3 milyon lira oldu.

Çağrı sayısı 284 milyonu geçti

Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 284 milyonu aştı.

Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 12 aktif işletmecinin, geçen yılın dördüncü çeyreğinde çağrı sayısı 2 milyon 909 bin 663 olurken, çağrı süresi 4 milyon 395 bin 344 dakika olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte 5 milyon 851 bin 621 isimle sorgulama, 443 bin 446 numarayla sorgulama yapıldı. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 8,8 milyon lira oldu.