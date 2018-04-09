Saldırıda katledilen öğretim üyesi Çağlak'ı aile dostu anlattı

ESKİŞEHİR - Emrah Yaşar

Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 5 Nisan'da uğradığı silahlı saldırı sonucu 3 arkadaşı ile hayatını yitiren aile dostu Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak'ı anlatan sözleri kaleme aldı.

Avşarbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak'ı ve ailesini Kayseri'den tanıdığını belirterek, uzun yıllar Çağlak ailesiyle komşuluk yaptıklarını söyledi.

"Böyle bir katliam yapan caninin hakkında ne söylenebilir"

Hayatını kaybeden Çağlak'ın babası Abdullah Çağlak ile yakın köylü olduklarını anlatan Avşarbey, şöyle konuştu:

"Rahmetli Serdar Çağlak, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde görev yapıyordu ve babası bizim çocukluğumuzda bakkal işletiyordu. Sonradan Kayseri'de komşumuz oldular. Ailece çok kıymetli, değerli insanlar. Çok akıllı ve zeki bir çocuk olduğu için devlet bursu ile 7 yıl ABD'de eğitim aldı. Doktorasını tamamlayıp Türkiye'ye döndü. Buradaki zorunlu hizmetini tamamlıyordu. Ailesinin göz bebeğiydi. Tanıyan, bilen herkesin çok sevdiği bir insandı.

Türkiye'de kendi alanında sayılı isimlerin arasına girmeye adaydı. Gerçekten en temiz ve başarılı insanlardan birisiydi. 33 yaşındaydı. Serdar daha evlenmemişti. Böyle bir katliam yapan caninin hakkında ne söylenebilir. Bizim oranın ağıtlarında söylendiği gibi Allah'ından bulsun. Türk adaleti hak ettiği cezayı en ağır ve en hızlı şekilde versin ki ailelerin, milletin ve eğitim camiasının acısı biraz hafiflesin."

Arkadaşa ağıt

Kendisinin Avşar boyundan olduğunu ifade eden Avşaroğlu, "Bizim Avşar geleneğinde sevilen insanların arkasından ağıtlar söylenir. Herkesin arkasından ağıtlar olmaz. Bunlar doğaçlamadır. Kendiliğinden gelişir, hiçbir kaygı gözetmeden aklınıza gelen duygularınızı olduğu gibi anlatırsınız, sözlü edebiyatın en güzel örnekleridir." dedi.

Avşarbey, çocukluğundan aklında kalan bu sözlü kültürün kendisine yansıyan kısmıyla arkadaşı Serdar Çağlak'ın arkasından duygularını dile getirerek ağıt yazdığını ve sosyal medya aracılığıyla paylaştığını kaydetti.

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan'da araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı tabancasıyla 23 el ateş ederek öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin Bayar, gözaltına alınmıştı.

Volkan Bayar, 6 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eski eşi denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakılmıştı.