Samsun'daki FETÖ/PDY davalarında karar

SAMSUN

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davanın 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan, aralarında Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu'nun da bulunduğu iş adamlarından oluşan 11'i tutuklu 38 sanıktan bazıları katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mustafa Küçük ve Mehmet Ali Işık'a 9'ar yıl, Tayfur Yeşildal, Hakan Uysal, Hasan Alpaydın, İsa Yiğit ve Önder Altınkaynak'a 7 yıl 6'şar ay, Abdullah Evrensel ve Abdurrahman Hacıkerimoğlu'na 6 yıl 3'er ay, Hüseyin Tozlu ve Vedat Daştan'a 3 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar Ömer İpci'yi 6 yıl 3 ay, Adnan Saroğlu ve Ahmet Çakır'ı 3 yıl 1'er ay, Ali Yeşildal, Mustafa Yeşildal, Şaban Terzi, Galip Atalar, Murat Köksal ve Veli Mutlu'yu 2 yıl 1'er ay ve Ramazan İnce'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptıran heyet, diğer sanıkların beraatine hükmetti.

Heyet, sanıklardan Abdurrahman Hacıkerimoğlu, Abdullah Evrensel, Hüseyin Tozlu ve Vedat Daştan'ı cezaevindeki tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Sağlık çalışanlarına yönelik davada 28 hapis cezası

FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 86 sanıklı davanın duruşması ise 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya, sağlık çalışanlarından oluşan tutuklu sanıklar Ahmet Kozan, Mehmet Tekeci ve Mustafa Akyel ile tutuksuz 83 sanıktan bazılar katıldı.

Tutuklu sanıklar Mehmet Tekeci'ye 8 yıl 1 ay 6 gün, Mustafa Akyel'e 7 yıl 5 ay 3 gün ve Ahmet Kozan'a 6 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Muhammet Cabir Özdemir'i 7 yıl 1 ay 1 gün, Murat Taşkayalı'yı 6 yıl 3 ay, Hasan Kılıç'ı 4 yıl 2 ay, Ahmet Yılmaz, Ali Osman Katrancı, Arzu Karlı, Bahadır Güngör Aydın, Bayram Karabayır, Edanur Özmen, Fatma Yolcu, Ferhat Ceren, Hikmet Tereci, Hulusi Varol, Mehmet Ümit Sevinç, Mustafa Güç, Mustafa Kiriş, Necla Suakıtıcı, Orhan Çelebi, Özkan Öztürk, Rıfat Yüksel, Samet Elçi, Serap Altuntop, Serap Erdil, Sinan Yavuz ve Yaşar Kutlu'yu 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.



Sanıklardan Ahmet Kozan'ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar veren heyet, tutuksuz sanıklardan Badegül K, Sinan B. ve Şule İ'nin dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.



Heyet, tutuksuz 55 sanığın ise beraatine karar verdi.

Muhabir: Recep Bilek