Şehit Jandarma Uzman Çavuş Pampal son yolculuğuna uğurlandı

Fotoğraf: AA/İsmail Açıkgöz

YOZGAT

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Pampal'ın (28) cenazesi, uçakla Kayseri'ye, oradan da karayolu ile Sarıkaya ilçesine getirildi. Babaevinde helallik alınmasından sonra şehit için Barbaros İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Tören sırasında şehidin eşi Merve, kızı Elif, babası Mehmet, annesi Satı Pampal ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin öz geçmişinin okunmasından sonra Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Küçükçalağıl Köyü mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, Jandarma Genel Komutanlığı Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve vatandaşlar katıldı.

Muhabir: Ömer Ertuğrul