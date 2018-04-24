Şehitler Abidesi ve Fransız Anıtı'nda tören düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde ve Fransız Anıtı'nda törenler düzenlendi.

Fotoğraf: AA/Berk Özkan

ÇANAKKALE

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla Şehitler Abidesi'nde tören yapıldı.

Abidedeki tören, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın, anıta ay yıldız motifli çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, tören kıtası tarafından saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk bayrağının çekilmesiyle devam eden törende, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, günün önem ve anlamını belirten bir konuşma yaptı.

"İtilaf devletleri" adına İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın konuşmalarıyla süren törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Arif Gökçe tarafından Çanakkale Cephesi'nde şehit düşen askerler için dua edildi.

Erdoğan Ünlü'nün ''Çanakkale Cephesi'nden mektup'' performansını sergilediği törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Mehteran Takımı'nın konseri, özellikle yabancı misafirlerce ilgiyle izlendi.

Daha sonra tören geçişi yapıldı. Tören geçişine, Türk askerlerinin yanı sıra yabancı askerler, gaziler ve öğrenciler katıldı.

SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Tören geçişinin ardından Bakan Yardımcısı Yayman ve beraberindekiler, Çanakkale Boğazı'na bakan seyir alanına geçti.

Dünyada F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığının ekibi SOLOTÜRK'ün, Çanakkale Boğazı semalarındaki gösterisi, yerli ve yabancı izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Yayman ve İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan, "Şehitlik Defteri"ni imzaladı. Yayman ve beraberindekiler, ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Fransız Anıtı'nda da tören düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı kapsamında tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Fransız Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile askeri erkan katıldı.

Törende konuşan Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Valery Sens, savaşta hayatını kaybeden askerleri anmak için düzenlenen törene katılanlara teşekkür etti.

Türk boğazlarının kontrolünü ele geçirmek için bu topraklara 80 bin Fransız askerinin geldiğini hatırlatan Sens, tıpkı ulusal sınırları savunmak ve ülkenin çıkarlarını korumak için Fransa'da silah kuşananlar gibi Gelibolu'da konuşlandırılan askerlerin de zor koşullarla karşılaştığını kaydetti.

Sens, Fransız askerlerin Çanakkale'de siperlere sıkıştırıldığını, zor iklim koşullarıyla karşı karşıya kaldığını anlatarak, "Fethetmeye çalıştıkları bu topraklar, ailelerinden, köylerinden, memleketlerinden uzaktaki bu askerlerin mezarı oldu. Bugün, burada aynı savaşlarda hayatını kaybeden İngiliz, Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve Türk askerlerin gösterdikleri fedakarlıkları onurlandırmak amacıyla toplandık." diye konuştu.

Fransız Anıtı'nda 12 bini kimliği belirlenemeyen, toplam 14 bin askerin mezarının bulunduğunu dile getiren Sens, şunları kaydetti:

"Bugün, onların anısını onurlandırarak, geçmişin acı günlerini de hatırlıyoruz. Dünün düşmanlarının barışmasının, halklarımızın kardeşliğinin ve ülkelerimizin barış yolunda uzun vadede beraber mücadele etme kararlılığının ve taahhüdünün her zamankinden daha çok canlı simgesi olan bu alanda hazır bulunduğunuz için hepinize tekrar teşekkür ederim."

Konuşmanın ardından Türkiye'yi temsilen Yayman, Tavlı ve Kaşdemir ile törene katılan ülke ve uluslararası organizasyonların temsilcileri anıta çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Fransa milli marşının okunmasının ardından anıttaki mezarlara karanfiller bırakıldı.

Tören, ülke temsilcilerinin anı defterini imzalamasıyla sona erdi.

Muhabir: Hüseyin Yesilkavak-Tuğçenur Yılmaz-Sinan Balcıkoca