Siirt'te güvenlik korucularına yıldırım isabet etti

SİİRT
Siirt'in Eruh ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 7 güvenlik korucusundan biri müdahaleye rağmen şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağdöşü köyü bölgesinde görevli güvenlik korucularına yıldırım isabet etti.
Olayda 7 güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralı güvenlik korucuları Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik korucularından biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
6 güvenlik korucusu, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt'e sevk edildi.
Muhabir: Recep Çelik, Fecri Barlık, Nurettin Kilis