Sivas merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 4 tutuklama

SİVAS



Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2014 yılından sonra örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için Sivas merkezli İstanbul, Ankara ve İzmir'de operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2'si görevlerinden ihraç edilmiş 5 emniyet mensubu ile bu kişilerin eşlerinden 3'ü gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhabir: Halife Yalçınkaya