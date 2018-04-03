Sözleşmeli personele ilişkin Bakanlar Kurulu kararına dava

Türk Sağlık-Sen, 4/C'li sözleşmeli personelin 4/B'ye geçişlerini düzenleyen Bakanlar Kurulu kararındaki iki hükmün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

ANKARA

Türk Sağlık-Sen, 30 Mart 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu kararındaki iki hükmün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Dava dilekçesinde, 4/C'li sözleşmeli personelin 4/B'ye geçişlerini düzenleyen Bakanlar Kurulu kararındaki, yükseköğrenim mezunu olanların tamamının idari büro görevlisi, yükseköğrenim mezunu olmayanların tamamının ise idari destek görevlisi olarak atanmasını düzenleyen maddenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.

Söz konusu düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğu savunulan dilekçede, personelin geçişinde eğitim ve öğrenim durumunun hiçe sayıldığı, sadece yükseköğrenim mezunu olup olmadığına yönelik bir ayırım yapıldığı belirtilerek, kişilerin eğitimlerine uygun bölümlerin değerlendirmeye alınmadığı öne sürüldü.

Düzenlemenin anketör, idari büro görevlisi, idari destek görevlisinin ek ödeme oranlarının yüzde 20 olarak belirlenmesini öngören hükmünün de iptali istendi.

Dilekçede, yaklaşık 206 liraya gelen bu ek ödeme tutarı ile 4/B'lilere verilen ek ödeme karşılaştırıldığında, ikisi arasında büyük bir uçurum olduğu öne sürülerek, bu düzenlemenin de eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddia edildi.

Açtıkları davayı değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 4/C'lilerle ilgili bu önemli düzenlemenin, beklentilerini karşılamadığını savundu.

Kahveci, "4/B'ye geçirilip, 4/B'nin yararlandığı bazı haklardan kısıtlama yapılması, bazılarının verilmemesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bu konuları her platformda dile getirerek, çözmek için gayret göstereceklerini belirten Kahveci, "Bu anlamda 4/C'den 4/B'ye geçen arkadaşlarımızın hak kayıpları için Danıştayda dava açtık, inşallah hak kayıplarını mahkeme yoluyla engelleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.





