Taksim hastanesindeki yangınla ilgili soruşturma sürüyor

Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından adli soruşturma için hastaneye gelen olay yeri inceleme ekipleri hastanenin dış cephe kaplaması ve mantolama yapılan malzemeden örnekler aldı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

İSTANBUL

Polis ekiplerinin bu sabah da hastane çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor. Hastaneye giriş ve çıkışlar kapatılırken, güvenlik şeridi çekilerek, içeri kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Bugünkü randevuları için hastaneye gelen vatandaşlar ise görevliler tarafından hastanenin ek binası ve çevre hastanelere yönlendiriliyor.

Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarına yeniden başladı. Hastane içinde savcılık ve itfaiye yetkililerinin de incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangın, binanın çatı ve cephesini etkili olmuştu. Bina içinde yoğun duman nedeniyle hastalar, sağlık görevlilerinin de yardımıyla tahliye edilmiş, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmişti.

İstanbul'un çok sayıda ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış, yangında can kaybı yaşanmamıştı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da hastaneye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

Sağlık Bakanı Demircan: Derhal soruşturma başlattık

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TÜRKÖK'ün 3. yılı dolayısıyla düzenlenecek hasta donör buluşması etkinliği öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin soru üzerine Demircan, yangının dün saat 17.00 sıralarında meydana geldiğini hatırlatarak, "Gerçekten yüreğimiz hopladı. Büyük bir endişeye kapıldık ama orada çalışan sağlık görevlilerimiz doktorundan personeline, hemşiresine ve orada bulunan vatandaşlarımız ve itfaiye görevlilerimiz bütün vatandaşlarımız çok hızlı bir şekilde organize olarak yangının etkisinde kalma tehdidiyle karşı karşıya olan hastalarımızı, vatandaşlarımızı kısa sürede tahliye ettiler, başarılı bir tahliye oldu." diye konuştu.

Bir can kaybıyla karşılaşılmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Demircan, şunları kaydetti:

"Elbette ki bir binamızda böyle bir yangının çıkmış olması da gerçekten hem endişe verici hem düşündürücü. Yangınla ilgili araştırmayı, soruşturmayı derhal başlattık. Valilik başlattı, savcılık adli yönden başlattı. Bizde idare yönden Bakanlığımızdan soruşturmayı başlattık. Şimdi itfaiyenin, savcılığın ve bizim bu çalışmalarımız neticesinde yangının sebebi net olarak ortaya çıkacak. Eğer sorumlular varsa sorumlularla ilgili elbette ki tahkikat yapılacak. Eğer teknik olarak bir sıkıntı varsa bu da tespit edilecek. Burada açık bir şekilde dış cephe yangını olarak gördük yangını."

"Yapılması gereken her şey yapılacak"

Önümüzdeki günlerde teknik tespitlerin kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Demircan, "Yapılması gereken her şey yapılacak. Tekrar tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Oradaki hastalara ve hasta yakınlarına da büyük geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Dün hastaları ziyaret ettiğini anımsatan Demircan, çok güzel organize olunup, hastaların hemen başka hastanelere sevk edildiğine dikkati çekti.

Demircan, "Hastalarımızda etkilenme çok düşük. Tabii içeride alev olmamış, içeride yangın olmamış ama dışarıdaki yangının dumanı içeriye gelmiş, çok başarılı bir tahliye gerçekleştirilmiş." diye konuştu.

İstanbul'daki bir tüp bebek merkezinde yaşanan olaya ilişkin bir soruya da Demircan, soruşturmanın henüz neticelenmediğini, neticelendiği zaman sonucu paylaşacaklarını ifade etti. Demircan, bu konunun önemine vurgu yaparak, üzerinde hassasiyetle durduklarını ve gerekenin yapılacağını bildirdi.

Muhabir: Lale Bildirici, İbrahim Halil Aktürk, Yıldız Nevin Gündoğmuş