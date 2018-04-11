Terör mağduru Afrinli Kürt gencin YPG/PKK'ya öfkesi bitmiyor

HATAY - Erdal Türkoğlu

Zeytin Dalı Harekatı öncesi Afrin'de uzun yıllar YPG/PKK zulmü altında yaşayan ve evlerinin yanına döşenen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki Mazlum Hasan'ın tedavisi, Mehmetçik tarafından getirildiği Hatay'da sürüyor.

Zulüm altında yaşadığı günleri unutamayan Hasan, Afrin'in teröristlerden temizlenmesine sevinirken, teröristlere olan öfkesi de bitmiyor.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve yaklaşık 10 gündür Hatay'da tedavi gören Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıla yakın süredir teröristlerle yaşamak zorunda kaldığını kaydetti.

Hasan, Türkiye'nin başlattığı harekatla teröristlerin paniklediğini anlatarak, "Türk askeri köyümüze yaklaştığında, YPG bize, 'Türk askeri sizi öldürecek, kaçın' dedi. Ancak biz gördük ki bir şey yapmıyorlar, kaçmadık. Tekrar evime döndüğümde evin önüne patlayıcı döşemişler. Biz eve geçerken patladı. Evimiz de yıkılmış. Ben de ağır yaralanmışım. Gözümü açtığımda Türk askerinin beni tedavi için Türkiye'ye getirmiş olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

"Para teklif ettiler"

YPG/PKK'nın zalim bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Hasan, teröristlerin, insanların ihtiyacı olan her türlü ürünün fiyatını arttırıp, halktan haraç aldığını söyledi.

Türk askerinin para almadan kendilerine yemek, ilaç verdiğini kaydeden Hasan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstiyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan hepsini bitirsin. Burada bana çok iyi bakıyorlar. 10 dakika da bir gelip ilgileniyorlar. Oradayken ilaç, yemek yoktu. Türk askeri gelince hepsi oldu. İnsanları tutukluyorlar, zorla örgüte alıyorlar. Ben katılmak istemiyordum bu nedenle 3 ay sokakta, dışarıda yattım ve kaçtım. Bana para teklif ettiler. Ben de 'para istemiyorum. Ben size vereyim beni bırakın' dedim. Mecbur yapacaksın dediler. Yapmadım kaçtım."