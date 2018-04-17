TİKA'dan Meksika'nın Raramuri yerlilerine hijyenik içme suyu

ANKARA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Meksika'nın Chihuahua eyaletinde yaşayan Raramuri yerlilerine mikrobiyolojik su filtresi temin edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Guanochi Belediyesi sınırlarındaki Tarahumara Sıradağları eteklerinde yaşayan Raramuri halkı, Meksika toplumu içerisinde dezavantajlı gruplar içerisinde yer alıyor. Raramuri halkı dağlık bir bölgede ve ulaşımı son derece zor coğrafyada dağınık şekilde hayatını idame ettiriyor.

Raramuri halkı avlanmak ve kendi aralarında iletişim sağlamak için ise koşmayı bir yaşam tarzı olarak benimsemiş durumda. "Meksika'nın maraton koşucuları" olarak da adlandırılan halk, oldukça uzun mesafeleri ara vermeksizin koşabiliyor. Ancak sarp bir coğrafyada yaşamaları bölgeye kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde ulaştırılması önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Raramurilerin içme ve kullanıma uygun olmayan su tüketmeleri sebebiyle sıklıkla deri, sindirim ve hatta göz hastalıklarına maruz kalıyor.

TİKA tarafından Chihuahua Eyaleti Su ve Sanitasyon Merkezi Kurulunca (JCAS) sunulan proje önerisine istinaden her haneye bir olmak üzere toplam 300 mikrobiyolojik su filtresi temin edildi. Bu sayede yaklaşık bin 500 kişiye tekabül eden 300 ailenin güvenli evsel ve insani su kullanımları için bakteri, mantar ve benzeri mikroorganizmalar ve zararlı maddelerden arıtılmış hijyenik su tüketmeleri sağlanmış oldu.

Filtrelerin dağıtım programında konuşan JCAS Başkanı Dr. Fidencio Ibanez Hernandez, coğrafyanın sarp ve dağlık yapısı ile hizmet götürmekte zorlandıkları Raramuri yerlilerinin ciddi bir ihtiyacını gideren böylesine anlamlı proje için Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

