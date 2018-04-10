Tokat ve Uşak'ta FETÖ soruşturması: 18 gözaltı

TOKAT/UŞAK

Tokat'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara, Uşak, Kütahya, Tekirdağ, Samsun ve Antalya'da haklarında gözaltı kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

Meslekten ihraç edilen 3 hakim, bir hakim adayı ile 3 hukuk mezunundan oluşan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Tokat Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Uşak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 astsubay ve bir uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde Uşak, Van, Yozgat, Edirne, Şanlıurfa ve Erzincan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Y.M.A'nın da bulunduğu 6 askeri personel gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Uşak İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen, daha önce görevinden ihraç edilen 2 polis memuru ile 3 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.