Bu yıl Bursa'da gerçekleştirilecek "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinlikleri kapsamında 40 ülkeden gelen öğrenciler, Bursa Valisi Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile bir araya geldi.

BURSA

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Vali İzzettin Küçük, Bursa'nın çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyledi.

Küçük, etkinlik kapsamında 40 ülkeden gelen 700 öğrencinin en iyi şekilde misafir edileceğini belirterek, "Çocuklar yaklaşık 10 gün burada kalacak. Bursa halkı onları ağırlayıp bağırlarına basacaklar. Çocuklar iyi ki varsınız. Kendi ülkenizin halk oyunlarını sunacaksınız. Sizi burada görmekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Vali Küçük, konuşmasının ardından çocuklarla tek tek tokalaşıp, çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra aynı salonda çocuklarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da dünyada çocuklara atfedilen tek çocuk bayramında çeşitli ülkelerden gelen çocukları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Aktaş, Bursa'dan bütün dünyaya barış mesajı verileceğini anlatarak, "Bizim önceliğimiz barış, özgürlük, kardeşlik ve dostluktur. Hangi kıtadan, dilden, dinden, ırktan olursa olsun dostluktur mesajımız. 23 Nisan'ın da ana teması budur. Özellikle yurt dışından gelen öğrencileri en iyi şekilde rahat ettirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, konuşmasının ardından çocuklara hediyeler vererek fotoğraf çektirdi.

Programa, TRT Genel Müdür Yardımcısı Zeki Çiftçi de katıldı.

Muhabir: Sinan Balcıkoca