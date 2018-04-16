Fotoğraf: AA/Ali Atmaca

BURSA

"TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında Bursa'ya gelen 40 ülkeden 800 çocuk, yöresel kıyafetleriyle ve ellerinde ülkelerine ait bayraklarla şenlik yürüyüşüne katıldı.

Tophane Saltanat Kapısı'nda mehter takımının marşları eşliğinde başlayan yürüyüş, Atatürk Heykeli önüne kadar devam etti.

Bando ekiplerinin marşlarla eşlik ettiği yürüyüşte, Arnavutluk, Çin ve Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekiplerinin yöresel kıyafetleriyle gerçekleştirdiği dansı renkli görüntüler oluşturdu.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi film karakterlerinden animasyon ekibinin de bulunduğu yürüyüşü kendilerine ayrılan bölümde izleyen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla bu coşkuya ortak oldu.

Muhabir: Miraç Kaya