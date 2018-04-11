İSTANBUL

Karaköy'den bindiği taksiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek isteyen turisti, yolu uzatarak götürdüğü iddiasıyla yargılanan taksi şoförü, "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Enver Canik katıldı.

Söz alan sanık Canik, yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da yaşadığını, 3-4 yıldır da taksi şoförlüğü yaptığını söyleyerek, "Bilerek ve isteyerek müşteriyi dolandırıp fazla para almaya çalışmadım. Havaalanına gidebilmek için iki kez köprüyü geçmek durumunda kaldım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Çok konuştukları için yolu şaşırdım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti kararını açıklamadan önce son sözü sorulan sanık Enver Canik, kasten hareket etmediğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Canik'in, yolcudan para almadığını, bu yüzden eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığını değerlendirerek, sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasını 5 yıl geriye bırakarak cezayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Suudi Arabistan uyruklu olan müşteki Adbulrahman Nasser M. Mustafa'nın turist olarak geldiği İstanbul'dan ülkesine dönmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere Karaköy'den taksiye bindiği anlatılmıştı.

Şüpheli taksi şoförü Enver Canik'in turist olması sebebiyle İstanbul'u ve havalimanı yolunu bilmemesinden faydalanarak ve daha fazla taksi ücreti alabilmek amacıyla Anadolu Yakası'na geçtiğinde kasıtlı olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü yoluna saptığı aktarılan iddianamede, şüphelinin Avrupa Yakası'na dönüp oradan tekrar Anadolu Yakası'na geçtiği ve akabinde yolu yine farklı güzergahlara sapmak suretiyle uzattığı belirtilmişti.

İddianamede, şüpheli Canik'in havalimanına 20.50'de vararak müştekinin 21.15'te olan uçağını kaçırmasına sebep olduğu kaydedilerek, şüphelinin bu şekilde icra ettiği taksicilik mesleğinden ötürü müştekinin kendisine duyduğu güveni suistimal ettiği savunulmuştu.

Şüpheli taksi şoförü Canik'in bu şekilde üzerine atılı dolandırıcılık suçunu işlediği kaydedilen iddianamede, "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Muhabir: Ali Cevahir Aktürk, Filiz Kınık