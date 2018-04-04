ANKARA - Ayşe Böcüoğlu Bodur

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Talat Gözet, AA muhabirine "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için birçok proje geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Gözet, bu kapsamda toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü anlattı.

Gözet, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturulmasının önemine değinerek, "Bu yıl gelin 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü bu hayvanların mağduriyetlerinin giderilmesi ve onlara somut katkılar sunulması olarak kutlayalım." dedi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaların tek bir merkezde toplanması önerisinde bulunan Gözet, bunun da ilgili dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon içinde olması gerektiğini aktardı.

"Sokak hayvanları için bütçe oluşturulmalı"

Gözet, belediyeler ve ilgili kamu kurumlarının sokak hayvanlarının sağlıklarını kendi bünyelerinde bulunan veteriner hekimler vasıtasıyla korumaya çalıştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sürecin masraflarını kurumlar oluşturdukları bütçeden karşılıyor. Bunun yanında vatandaş duyarlılık gösterip gördüğü yaralı, kaza geçirmiş, hasta bir sokak hayvanını alıp en yakın veteriner kliniğine götürüyor, burada tedavi edilmesini talep ediyor ve çoğu zamanda ücret ödemek istemiyor. Sonuçta o veteriner hekim de kliniğinin işletme masraflarını karşılamalı, uyguladığı ilaç ve muayene ücretlerini bir yerden almalı. Burada vatandaşla veteriner hekim karşı karşıya geliyor. Bu tür durumların yaşanmaması için devlet serbest veteriner hekimlerin sokak hayvanlarının tedavilerini yapmaları için bir bütçe oluşturmalı ve bu sorunu kökten çözmeli."

"1 günlük cirolarını bağışlasınlar"

Esnafın da sokak hayvanlarına destek olması gerektiğini belirten Gözet, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı üyelerin 1 günlük cirosunu sokak hayvanlarının sağlığını korumak, bakımlarını, beslenme ve barınak ihtiyaçları gidermek için il hayvan koruma kurullarına bağışlamasını önerdi. Gözet, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ülkemizin dünyaya kazandıracağı yeni bir faaliyet olabilir. Bu sayede, sokaklarda tedavi olmak için bekleyen, barınakları olmadığı için dışarıda zor şartlarda yaşamak zorunda kalan yüzbinlerce mağdur hayvanlarımızın sorunları çözüme kavuşturulur. Bağışı seven bir toplumuz bunu yapabiliriz. Sokak hayvanlarının sağlığı ve barınması için herkes elini taşın altına koymalı."

İnternet ortamında hayvan satışının önlenmesi gerektiğini vurgulayan Gözet, "İşletmeler, veteriner hekimlerle sözleşme yapmak zorunda. Petshop açacaklar kişiler ilgili belediyeden çalışma ruhsatını alarak, işletmesini açabilir. Belirli dönemlerde de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı veteriner hekimler tarafından denetlenir. Buralarda satılan hayvanlar sağlıklıdır ve veteriner hekimlerin kontrolündedir. Hayvan sahiplenmek isteyenler ilk önce o hayvanın sağlık muayene kayıtlarını incelemeli ve ona göre satın almalı." diye konuştu.

"Hayvanlarını sokağa atanlara ceza uygulanmalı"

Gözet, evcil hayvan sahibi olmanın beraberinde önemli bir sorumluluk getirdiğine işaret ederek, asıl önemli olanın hayvanların petshoplardan satın alınması değil, sağlıklı bir şekilde yaşatılması olduğunu vurguladı.

Hayvanların bakımlarının düzenli bir şekilde yapılmasının önemine değinen Gözet, "Hayvanları sahiplenenler hevesi geçtikten sonra ya da hayvan hastalandığında sokağa bırakmamalı. Bıraktığı takdirde takibi yapılıp o kişiye gerekli cezalar verilmeli. Bu takibi yapabilmek içinde geçtiğimiz günlerde yasalaşan mikroçip uygulaması bir an önce başlatılmalı." ifadelerini kullandı.

Gözet, Türkiye'de petshop, barınak, sokaktan alınan hayvanların sahiplenilmesi ve beslenmesi için yıllık 1,2 milyar dolar harcandığını belirterek, evcil hayvan pazarının yıllık bazda ortalama yüzde 8 büyüdüğünü söyledi.