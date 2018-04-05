Ankara'da düzenlenen "Türkiye'de Tayvan Çalışmaları" sempozyumunda konuşan Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Cheng, "Türkiye'nin bize daha fazla ürün ihraç etmesini bekliyoruz." dedi.

ANKARA

Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) tarafından Ankara'da "Türkiye'de Tayvan Çalışmaları" sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumda, Tayvan'ın tarım politikası, yönetim sistemi, kalkınma politikaları ve İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze Tayvan ekonomisi gibi konular ele alındı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, sempozyumda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Tayvan arasında gönül birliği olduğunu söyledi.

Tayvan'ın Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yardım konusunda üzerine düşeni yaptığının altını çizen Uslu, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonuna Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurma çabalarından ötürü teşekkür etti.

Uslu, "Tayvan, Suriyeli mülteciler için bize dost elini uzatan ülkelerden bir tanesidir. Bu yardımlarını asla unutmayacağız." dedi.

Ekonomik ve teknolojik gelişmeleri sebebiyle Türkiye'nin Tayvan'ı ihmal edemeyeceğini vurgulayan Uslu, "Aramızdaki ticari ilişkilerin giderek artacağını düşünüyorum. Özellikle zeytinyağı başta olmak üzere fındık, lokum ve Türk çayı gibi ürünlerin Tayvanlı marketlerde yer almış olması gayet iyi." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye’den Tayvan'a daha fazla ihracat bekliyoruz"

Ankara Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Cheng Thai-Hsiang de Türkiye’ye yıllık ortalama 80 bin Tayvanlı turistin geldiğine dikkati çekerek, turizmin, iki ülke arasındaki ticaret açığını dolduran önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Cheng, Tayvan'ın 2014'ten bu yana Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için 15 milyon dolardan fazla katkıda bulunduğunun da altını çizerek, "Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da mültecilere yardım faaliyetlerimiz oldu." dedi.

Tayvan ile Türkiye'nin ticari ilişkilerine işaret eden Cheng, "Türkiye, Tayvan'ın Avrupa'da en fazla ihracat yaptığı altıncı ülke. Türkiye'nin de bize daha fazla ürün ihraç etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Cheng, Tayvan'da yaklaşık 300 bin Müslüman nüfusun olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin, Tayvan'da kültür merkezi olarak da hizmet verebilecek bir cami yapılması için katkı sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ömer Faruk Yıldız, Sümeyye Özer