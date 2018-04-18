'Türkiye, İHA teknolojisinde Avrupa'nın en önemli ülkelerinden'

Eski Milli Savunma Bakanı Gönül, bugün Türkiye'nin İHA teknolojisi bakımından Avrupa'nın en önemli ülkelerinden biri olduğunu, her seviyede mücadelede kullanılabilecek İHA ve SİHA ürettiğini belirtti.

İSTANBUL - Ayşe Büşra Erkeç

Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, görevde olduğu günlerde yaşanan silah ve mühimmat sıkıntılarını işaret ederek, bugün, Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda, dünyaya verdiği mesajı ve gösterdiği başarıyı anlattı.

Türkiye'nin İHA teknolojisi bakımından Avrupa'nın en önemli ülkelerinden biri olduğunu, vurgulayan Gönül, "Güneydoğu'da 1984'de, ilk terörle mücadeleye başlandığında silahlarımızın fişekleri bile dışarıdan geliyordu. O fişekleri dahi Türkiye'ye satmadılar, fişek sıkıntısı çektik. Diğer araçların sıkıntılarını ise fişek örneği üzerinden düşünün, nasıl sıkıntılar yaşandığını uzunca anlatmaya gerek yok. Şu anda hamdolsun en ileri teknolojiyi kullanan İHA'lar ve diğer silahların hepsi yedek parçalarıyla beraber Türkiye'de yapılmaktadır." diye konuştu.

Gönül, belli başlı alanlarda, dış ülkelerle beraber çalışıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Pilot eğitimlerinde uçak yerine kullanılan Havelsan'ın yaptığı simülatörler, Avrupa'da yapılanlarla kıyasladığımızda en iyisidir. Bu bakımından Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya baktığımız zaman, çok şükür dışarıya muhtaç olmaktan kurtulmuştur. Pek çok alanda kendi milli üretimlerimize sahibiz. Tamamen her şeyi yapmamız mümkün değil, mesela yedek parçada veya mikroçiplerde müşterek hareket etmek zorundayız. Şuan TSK, büyüklük itibariyle NATO'nun 2. gücüdür. Bölgemizde silahlı kuvvetler son belirleyici güçtür. Diğer alanlarda da güçlü olmak gerekir ama silahlı kuvvetleri bu bölgede, yani Hard Power'i (Sert güç) olmayanın, Soft Power'i (yumuşak güç) pek fazla ağırlık taşımaz. Bu bakımdan devletimiz, Savunma Sanayi İcra Komitesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey idi, hep o yönlendirdi. Bugün de Cumhurbaşkanı olmasına rağmen, İcra Komitesi Başkanı kendisidir. Birinci derecede ilgilendiği bir konudur ve Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ilgilenilen bir konunun, başarıya ulaşacağından hiç şüphem yoktur."

'Türkiye'nin askeri başarısı gün geçtikçe büyüyor'

Gönül, Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda İHA ve SİHA'ların kullanılmasının maddi manevi zaiyatı azalttığını belirterek, "Çünkü insan kullanmadan silah kullanıyorsunuz. Bu durumun da daha az şehit anlamına geldiği için çok büyük bir başarısı var. İnsan unsuru zaiyatı ve ayrıca etkinlik bakımından doğru kararlar alınması noktasında İHA'lar en yeterli bilgiyi veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin askeri başarısının gün geçtikçe büyüdüğünü söyleyen Gönül, Zeytin Dalı Harekatıyla Türkiye'nin, önemli bir askeri başarı elde ettiğini kaydetti.

Gönül, "Bunu soğukkanlılığıyla, hiç acele etmeden, adım adım ilerleyerek yapmıştır ama burada diplomatik başarı da önemlidir. Çünkü farkındaysanız bir yabancı ülkeye askerimizi soktuğumuz halde, her ne kadar bazı reaksiyonlar olduysa da çok büyük karşı çıkışlarla, en azından uluslararası fiili-fiziki bir mukavemetle karşılaşmadık. Bu devletimizin yalnız askeri değil, diplomatik alanda da çok büyük başarısı olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Vecdi Gönül, Türkiye'nin bulunduğu bölge itibariyle istikrarsızlığın ortasında bir istikrar adası olduğunu dile getirdi.