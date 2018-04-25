Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'de

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i resmi törenle karşılayacak.



- Baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Oturumu ile anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenleyecek.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev onuruna resmi öğle yemeği verecek.



2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.



- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos’u kabul edecek, Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü törenine katılan misafirlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.



3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek, Meclis Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunca hazırlanan "Meclis Sohbetleri" programına katılacak.



4- Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'daki resmi temaslarını tamamlayarak yurda dönecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesi kuruluş yıl dönümü törenine katılan misafirlere vereceği akşam yemeğine iştirak edecek.



5- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşecek.



6- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının bakanlar düzeyindeki ikinci gün oturumlarına katılacak, gazetecilere açıklamada bulunacak

7- TBMM'den



- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, ikisi vakıf olmak üzere 15 üniversite kurulmasını öngören kanun tasarısı görüşülecek.



- KİT Komisyonunda, Türkiye Kömür Kurumu Genel Müdürlüğünün 2015-2016 yılı hesapları ele alınacak.

8- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 9. Saraybosna İş Forumu'na katılacak, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ve Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüşecek.

9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

10- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

11- FETÖ davaları



- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.



- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılanmasına Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.



- FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 50'si tutuklu 132 sanığın yargılanmasına İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.



- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 161'i tutuklu 478 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması görülecek.



- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın şehir yapılanmasına ilişkin 12'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



12- Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da toplanarak saha olayları nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını açıklayacak.



13- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibi ile İspanya'nın Real Madrid takımı karşılaşacak.