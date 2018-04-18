'Türkiye'nin gizli ajandası yok, ne söylüyorsa onu yapıyor'

KARABÜK - Ersin Turan

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Eğer gizli ajandanız yoksa, açıkçası çok şeffaf olursunuz. Gizli ajandası olanlar şeffaflıktan uzak dururlar. Çünkü Türkiye'nin toprak elde etmek gibi bir kaygısı yok veya bölgede başka bir etnik gurubun yaşaması için, diğerlerinin süpürülmesi gibi bir çabası yok." dedi.

Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'deki durumun Fırat Kalkanı Harekatı'yla aynı paralellikte ilerlediğini söyledi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından AFAD, Kızılay ve devletin ilgili kurumlarıyla bölgenin kalkındırılması, tekrar ayağa kalkmasıyla ilgili süreçlerin başlatıldığını anımsatan Yarar, "Silahlı Kuvvetleri bir taraftan bölgedeki el yapımı patlayıcıları, mayınları ve teröristleri temizlerken aynı zamanda artık 'yer altı şehirleri' diyebileceğimiz yerleri teker teker bulmaya çalışıyor. Çok daha ilginç yerler çıkabilir. Bulduklarımızın ölçütlerine baktığımızda bin kişilik bir terörist sığınağının anlamını bugün pek anlamayabiliriz. Ama bin kişilik terörist sığınağı olan bir yerde, bunların malzemesinin depolanacağı mühimmat depoları da olması gerekir. Önümüzdeki dönemde bunlara da sıklıkla bölgede rastlayabiliriz." diye konuştu.

"Türkiye'nin toprak elde etmek gibi bir kaygısı yok"

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı "kim ne söyleyecek?" diye değil, normal insanlığın yapması gereken bir harekat tarzıyla icra ettiğini anlatan Yarar, "Yoksa gerçekten 'O ne yaptı, bu ne yaptı?' diye çekinmedi. Başından beri söylediği şey şu: 'Ben bölgeye insani yardım ve teröristlerin temizlenmesi için gidiyorum.' Eğer gizli ajandanız yoksa, açıkçası çok şeffaf olursunuz. Gizli ajandası olanlar şeffaflıktan uzak dururlar. Çünkü Türkiye'nin toprak elde etmek gibi bir kaygısı yok veya bölgede başka bir etnik gurubun yaşaması için diğerlerinin süpürülmesi gibi bir çabası yok. O yüzden herkesin gelebileceği bir ortam yarattı." şeklinde konuştu.

Yarar, süreçteki şeffaflığa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı'nın bulunduğu yerlerde yurt dışından gelen birçok ekip de oradaydı. Yani şeffaflık burada başlıyor. Önce basına kapatmadı alanı. İkincisi, bölgeden sosyal medyanın servis edilmesine devam etti. İnsanların iletişim kanallarını kesmedi. Telefonlar bu olaylar başladığı andan itibaren açıktı. Siz bundan farklı daha ne yapabilirsiniz? Onların hiç alışık olmadığı şeyler bunlar. Türkiye'nin hiç gizli ajandası yok, ne söylüyorsa onu yapıyor."

"Astana sürecine yönelik bir şeydi"

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Esed rejimine operasyonunu değerlendiren Yarar, Türkiye, İran ve Rusya tarafından Ankara'da yapılan toplantının ardından "Artık siyasal çözüme gidecek süreci başlatabiliriz." denildiğini kaydetti. Yarar, "Tam o anda bu bombalama faaliyetleri başladı. Bu, tamamen Astana sürecine yönelik bir şeydi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'artık ağzından mı kaçırdı' diyelim, 'bunu söylemekten çekinmediler mi' diyelim, 'Rusya ile Türkiye'nin Suriye'de arasını açmak için yaptık.' şeklinde bir ibare kullandı. Cumhurbaşkanı çok önemli bir konuya değindi. Artık Suriye'de Türkiye'nin içinde olmadığı çözüm sürecinin ilerlemesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.