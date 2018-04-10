Uyuşturucu sattığı iddia edilen öğrenciye 12,6 yıl hapis

Kayseri'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan üniversite öğrencisi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ

Kayseri'de üniversite öğrencisine uyuşturucu madde satışından 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Malik Y. (27) ve avukatı hazır bulundu.

Malik Y. savunmasında, uyuşturucu kullandığını belirterek, "Sevgilim tarafından aldatıldım, manevi boşluğa düştüm ve kullanmaya başladım. Üniversite ikinci sınıf öğrencisiyim. Beden eğitimi bölümünde okuyorum. Okuluma devam etmek istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Malik Y'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezası verdi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Ekim 2017'de merkez Talas ilçesinde Malik Y'nin evinde ve aracında yapılan aramada 100 gram esrar, 8,5 gram eroin, 18,4 gram metamfetamin ve 6 uyuşturucu hap ile 9 bin 405 lira ele geçirilmişti.

Muhabir: Ramazan Kaya