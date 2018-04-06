Van'a 80 milyon lira bütçeyle kent meydanı kazandırılacak

Van Büyükşehir Belediyesi, içinde yeraltı otoparkı, oyun ve sosyal aktivite alanları, buz pisti, toplanma ve gösteri alanları gibi bölümlerin yer aldığı kent meydanı projesini 80 milyon lira bütçeyle hayata geçirmeye hazırlanıyor.

VAN

Van Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı 80 milyon liralık vizyon projesi ile atıl durumda olan 25 bin metrekarelik alanı kent meydanına dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun, kentte göreve başladığı ilk günlerde müjdesini verdiği "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" için çalışmalar devam ediyor. 2019'a kadar tamamlanması beklenen proje ile kentin merkezinde vatandaşların güzel zaman geçirebilecekleri bir meydanın kente kazandırılması hedefleniyor.

Van'ın ilk kent meydanı olma özelliği taşıyacak projede, bin araçlık yeraltı otopark, oyun ve sosyal aktivite alanları, yeşil alanlar, kafeler, restoranlar, süs havuzu, buz pisti, sergi alanları, sanat atölyeleri, anıt meydan, toplanma ve gösteri alanları gibi bölümler yer alacak.

Kentin en yoğun caddesi olan Cumhuriyet Caddesi ile Müze Sokak arasındaki alanda bulunan kötü yapılaşma ortadan kaldırılarak, halkın rahat nefes alabileceği ve sosyalleşebileceği 25 bin metrekarelik bir alan kente kazandırılacak.

"Hiçbir kardeşimiz mağdur olmayacak"

Kent Meydanı Projesi’nin önemli vizyon projelerinden biri olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, proje içinde kalacak mülk sahipleri ile görüşmelerinin başladığını, hazine arazisi alanlarda da ilk kazmanın kısa süre içinde vurulacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin Van'a verdiği özel desteklerle, Büyükşehir Belediyesi olarak kent tarihinde ilklere imza atmaya devam ettiklerini aktaran Zorluoğlu, şunları belirtti:

"Buradaki eksikliği ilk geldiğimiz günlerde tespit ettik ve halkımıza bu projenin müjdesini verdik. Bu müjdeyi verdikten sonra halkımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Kent Meydanı projesini uygulayacağımız 25 bin metrekarelik alanın 19 bin metrekaresi devlete aittir. Biz kendi alanımızla ilgili çalışmamızı başlattık. Geri kalan özel mülkiyet için ise esnafımızla bir araya gelerek onların görüşlerini aldık. Burada tekrar şunun altını çizmek istiyorum. Mal sahibi mülk sahibi olan hiçbir kardeşimiz mağdur edilmeyecek. O alanla ilgili bir değer tespit komisyonu, bir de uzlaşma komisyonu kurduk. Bu komisyonlar önce özel mülkiyet olan alanları değerlendirecek ardından da mülk sahipleriyle uzlaşma yoluna gidecek."

"Projeyi uygulayacağımız alan mezbelelik durumda"

Zorluoğlu, Kent Meydanı Projesi'nin Van'ın öncelikli projesi olduğunu ifade etti.

Kente kalıcı bir meydan kazandırmak amacında olduklarını vurgulayan Zorluoğlu, "İnşallah 2019'un 15 Temmuz'unu burada idrak edeceğiz. İnanıyorum ki Vanlılar, bu projeyi hayata geçirenlere dua edeceklerdir. Projeyi uygulayacağımız alanın büyük bir bölümü maalesef mezbelelik durumda. Projenin hayata geçmesiyle hem bu kötü görüntü ortadan kalkacak, hem de Van tarihinde ilk defa bu kadar büyük bir meydana kavuşmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Özkan Bilgin