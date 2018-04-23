YÖK'ten Türkiye'nin 'EURO 2024 adaylığı'na destek

ANKARA - SELMA KASAP

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) mektup yazarak Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu "Euro 2024" için destek verdi.

Mektuba ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Saraç, Türkiye'nin UEFA 2024 Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapmak için aday olduğunu hatırlatarak TFF'nin adaylık sürecinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

Milli bir konu olan Türkiye'nin adaylık sürecini gönülden desteklediklerini bildiren Saraç, "Bu kapsamda 'Yeni YÖK' olarak diğer bazı kurum ve kuruluşların da yaptığı gibi, bu konudaki tam desteklerini gösterebilmek amacıyla TFF'ye bir genel destek mektubu gönderdiklerini" bildirdi.

YÖK olarak, TFF tarafından sunulan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası müsabakaları ve bütün ilgili resmi etkinliklere ev sahipliği yapma teklifini desteklediklerini mektupta ilettiklerini aktaran Saraç, şöyle devam etti:

"UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlemesine dair yapılacak hazırlık ve sahnelenme çalışmalarının UEFA'nın ülkemizi ev sahibi ülke olarak seçmesi halinde kamu yararı ve ulusal değer meselesi olarak değerlendirileceğimizi beyan ettik. Her Türk vatandaşı gibi bizler de bu konuyu çok önemsiyor ve gönülden destekliyoruz. YÖK ve Türkiye'deki bütün üniversitelerimiz olarak adaylık ve inşallah devamında hak kazanacağımız ev sahipliği sürecinde elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız."

Saraç, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi temennisinde de bulundu.

Muhabir: Selma Kasap



