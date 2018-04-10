Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Genim, go-kart aracına atkı, uzun eşarp veya fularla binmenin sakıncalı olduğunu belirterek, "Bu olaylar genellikle kadınların başına geliyor." dedi.

İSTANBUL - Ammar Nas

Sarıyer'deki bir go-kart pistinde, şalı aracın tekerleğine dolanan Havvanur Yalçın'ın ağır yaralanması, karting pistlerinde dikkat edilmesi gereken hususları yeniden gündeme getirdi.

Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Ethem Genim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, go-kart kazalarının genellikle "hobi karting" denilen AVM'lerin ya da otoparkların içinde meydana geldiğini söyledi.

Bu gibi yerlerin, insanların 10-15 dakika araç kullandığı yerler olduğuna değinen Genim, "Bu yerler Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na (TOSFED) bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yani siz böyle bir tesis açacaksanız mutlaka federasyondan bir lisans alıyorsunuz. Bu lisanstan sonra federasyonun ekibi gelip sizi güvenlikle ilgili konularda bilgilendiriyor. Belediyeler de ruhsatını verip işletmesini takip ediyor." diye konuştu.

"Bu olaylar genellikle kadınların başına geliyor"

Havvanur Yalçın'ın yaralandığı kazanın benzerinin önceki yıllarda da yaşandığını hatırlatan Genim, şu bilgileri verdi:

"Bir genç kızın boynu kopmuştu. Bu olaylar genelde şöyle oluyor: İnsanlar bu yapılan uyarıları bazen dinlemiyor ya da işletme bu güvenlik kavramlarını bazen göz ardı ediyor veya görmüyor. Go-kart aracına atkı, uzun eşarp veya fularla binmek sakıncalı. Özellikle uzun saçlı kadınların binmesi riskli. Mesela montunun içinde fuları var. İşletmeci bunu görmeyebilir ama araç hareket halindeyken fular zincire veya tekerleğe dolanıp boynun kopmasına varan neticelerle sonuçlanabilir. Dolayısıyla hem go-kart kullanacak vatandaşların hem de işletmelerin güvenlik konusunda çok dikkat etmeleri lazım. Özellikle de kişilerin güvenliğine dikkat etmesi lazım. Üzerlerinde bol kıyafet, fular, eşarp, uzun atkı olmamalı. Bu olaylar genellikle kadınların başına geliyor."

"Zincire ve tekerleğe dolanacak kıyafetlerden uzak durun"

Genim, go-kart pistlerinde kesinlikle kask takılması gerektiğini vurgulayarak, aksi takdirde sürüş sırasında, yerden gelebilecek ufak bir cisim olsa dahi büyük zarar verebileceğini belirtti.

Bu tür alanlarda işletmecilerin yaptığı uyarılara uyulması gerektiğinin altını çizen Genim, "Ancak size uyarı yapılmıyorsa siz de bizim uyarılarımızı dikkate alarak fularla uzun şalla bol pardesüyle atkıyla go-kart araçlarına binmeyeceksiniz. Hatta ipleri sarkan mont bile tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.

TOSFED'in bu araçlara ilişkin bir yönetmeliğinin olduğunu aktaran Genim, sözlerine şöyle devam etti:

"Bol kıyafet, fular, eşarp, uzun atkı sürüş sırasında aracınızın zincirine de dolanabilir. Tekerlerin arasına da sıkışarak boğulmalara neden olabiliyor. Dolayısıyla federasyon lisanslı yerlerde bunlara maksimum dikkat ediliyor. Ancak lisansı olmayan günübirlik kurulan pistleri kontrol etmek çok zor. Bu araç küçük görünse de 60-70 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bunu lunaparkta çarpışan araba olarak görürseniz başınıza ciddi risk alırsınız. Bu araçları kullanırken şaka olsun diye çarpışmak dahi tehlikeli."