YSK Başkanı Güven, CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye katılmasına ilişkin, "O tür konu benim işim değil, biz normal yasal süreç içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

ANKARA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK'ye gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İYİ Parti'ye 15 milletvekilinin geçeceği söyleniyor böylelikle grup kurabiliyorlar, seçime girecek mi?" sorusu üzerine, "O tür konu benim işim değil, biz normal yasal süreç içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Hangi siyasi partinin seçime gireceği konusunu, seçim takvimin yayımlandığı birinci gün açıklayacaklarını, ancak siyasi partileri rahatlatmak için mümkün olursa daha kısa zamanda açıklama yapabileceklerini söyleyen Güven, "Şu ana kadar herhangi bir siyasi partiyle ilgili tespitimiz yok" diye konuştu.

"Siyasi partilerin ne şekilde seçime girecekleri yasada belli"

Güven, kayıtları tutma yetkisinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğunu ancak bunları değerlendirmek ve yasaların yorumunu yapıp açıklama yetkisinin YSK'ye ait olduğunu vurguladı. Sadi Güven, bugün yapacakları çalışmalar içinde bu konunun bulunmadığını ifade etti.

İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurduğu yönündeki haberlerin tekrar hatırlatılmasına karşılık da Güven, "Ben duymadım. Siyasi partilerin ne şekilde seçime girecekleri Siyasi Partiler Yasası'nda belli, faraziyeler üzerinde konuşmam, böyle bir şey olursa sonra bakarız." dedi.

İYİ Partililer YSK'da

Bu arada, Başkan Sadi Güven'in gelişinin ardından İYİ Parti temsilcileri de YSK'ye geldi. Partinin grup kurduğuna ve CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen milletvekillerinin listesini YSK'ye sunduklarını bildiren Parti yetkilileri, böylelikle İYİ Parti'nin seçime girmek için Siyasi Partiler Yasası'nın 36. maddesindeki şartların hepsini yerine getirdiğini belirtti.

Muhabir: Aylin Sırıklı