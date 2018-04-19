'Yunuslar' için yeni motosikletler alındı

Motosikletli polis timlerinin, olaylara en kısa sürede müdahale edebilmesi için 2017 ve 2018'de toplam 444 motosiklet alımı gerçekleştirildi.

ANKARA

Motosikletli polis timlerinin, olaylara en kısa sürede müdahale edebilmesi için 2017 ve 2018'de toplam 444 motosiklet alımı yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce, başta asayiş ve narkotik suçları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması ile aranan ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin rol alan motosikletli polis timlerinin, olaylara en kısa sürede müdahale edebilmesi amacıyla 2017 ve 2018'de toplam 444 motosiklet hizmete başladı.

Alınan motosikletlerden 40'ı, Jandarma Genel Komutanlığında hizmet verecek.

Bu kapsamda büyük şehirlerde yaşanan trafik sorunu ile genel asayişin sağlanması için ilk olarak 1993'te İstanbul'da, 1995'te de Ankara'da faaliyete başlayan motosikletli yunus timlerinin görev yaptığı il sayısı, son dönemki alımlar ile 69'a ulaştı.

2018 sonunda 230 motosiklet daha hizmette

Öte yandan, polisin görünürlüğünün ve etkinliğinin arttırılması, yunus timlerinin kullandıkları motosikletlerin mevcut şartlara göre en modern şekilde geliştirilmesi amacıyla 2018 yılı sonuna kadar 230 motosikletin alım işlemleri de devam ediyor.

Muhabir: Aykut Karadağ