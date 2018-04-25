FETÖ'nün "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 10 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda, 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

ZONGULDAK

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 10 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda, 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 15 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Mersin'in yanı sıra KKTC'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile diğer 5 şüphelinin yakalanması çalışmaları sürüyor.

Muhabir: Gökhan Yılmaz