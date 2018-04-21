Zorunlu arabuluculukta anlaşma sayısı 26 bine yaklaştı

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasında 25 bin 944 uyuşmazlıkta anlaşma sağlandı.

ANKARA - Kemal Karadağ

İşçi ile işveren uyuşmazlıklarında 1 Ocak itibarıyla zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasında bugüne kadar 25 bin 944 uyuşmazlık, tarafların görüşmeleri sonucu çözüme kavuşturuldu.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İş Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek, yürürlüğe girmesinin ardından işçi ile işveren uyuşmazlıklarında dava açmadan önce zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması 1 Ocak'ta başladı.

Adliyelerde kurulan 108 arabuluculuk bürosu ve büroların bulunmadığı yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazı işleri müdürlükleri tarafından ücretsiz olarak başvuruların alınması sürecine geçildi.

İş uyuşmazlığındaki arabuluculuk uygulaması kapsamında bugüne kadar 92 bin 443 başvuru yapıldı. Müracaatların incelenmesinin ardından görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı.

Uygulamanın başlamasının ardından yaklaşık 80 günlük süreçte arabulucuya giden 25 bin 944 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüldü.

Uyuşmazlıklardan 13 bin 390'ında ise işçi ve işveren anlaşamadı. Böylece uygulama kapsamında arabuluculukta yüzde 66 oranında başarı yakalandı.

İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar, en fazla 3 günde anlaştı.

Uzun mahkeme süreçlerinin yerine kısa sürede uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı uygulama kapsamında bazı işçi ve işverenler, ilk 3 saatte yapılan görüşmelerin ardından uzlaştı.

Diğer 53 bin 109 uyuşmazlıkla ilgili ise arabuluculuk görüşme ve işlemleri sürüyor.

Dava sayısı düştü

Öte yandan, arabuluculuk uygulaması, iş uyuşmazlıklarında mahkemelere açılan dava sayısını da düşürdü.

İş uyuşmazlığı kapsamında geçen yılın ilk 80 gününde iş mahkemelerinde 98 bin dava açıldı. Bu yıl arabuluculuk görüşmelerinin ardından anlaşma sağlanamaması üzerine açılan dava sayısı 12 bin 455 oldu. Böylece açılan dava sayısı yüzde 88 oranında azaldı.