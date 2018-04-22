91 yaşındaki akordeon ustası gençlere meydan okuyor

Fotoğraf: AA/Sasa Djordjevic

NİS - SANJA JANJACKOVİC

65 yıldır Balkan müziğinin vazgeçilmez enstrümanlarından akordeonları onaran Dragutin Miljkovic (91), asra yaklaşan yaşına rağmen atölyesine getirilen bozuk akordeonları en ince detayına kadar tamir etmeyi sürdürüyor.

Miljkovic, ilk akordeonunu 14 yaşındayken babasının hediye ettiğini ve her şeyin o gün başladığını söyledi.

Babasının hediye ettiği akordeonla müzikle uğraşmaya başladığını anlatan Miljkovic, çok sevdiği akordeonu çalmakla kalmayıp, bu enstrümanın nasıl çalıştığını da tüm detaylarıyla öğrendiğini ifade etti.

Miljkovic, geçmişte üretilen akordeonların bugünküler kadar mükemmel olmadığını belirterek, "Çalmaya başladığımda kimi zaman tuşları düşer, ben de onu yapıştırmanın çarelerini aramak zorunda kalırdım. Biraz fazla gerince körüğü yırtılır, bu sefer de yırtılan körüğü yamamak için kürkçü dükkanlarına gidip deri parçaları satın alırdım." diye konuştu.

Dinçliğini akordeona olan aşk ve bağlılığa borçlu

Civarda akordeon ustası bulamayınca enstrümanını kendi tamir etmeyi öğrendiğini anlatan Miljkovic, "Bu benim için bir ilham kaynağı oldu. Akordeon çalmanın yanı sıra tamiriyle de uğraşmaya başladım." dedi.

22 yaşındayken çalışmak için başkent Belgrad'a taşındığını söyleyen Miljkovic, bugünkü mesleğine ise Belgrad'da tanıştığı bir arkadaşıyla 1952 yılında Nis şehrinde açtığı tamirhane ile başladığını ifade etti.

5 bine yakın parçası olan akordeon hakkında her gün yeni bir şeyler öğrendiğini aktaran Miljkovic, dinçliğini akordeona karşı duyduğu aşk ve bağlılıkla beslediğini dile getirdi.

İlgisiz gençlerden şikayetçi

Klasik müzik için kullanılan 20 bin avroluk akordeonların, tamir ettiği en pahalı akordeonlar olduklarını aktaran Miljkovic, 1964 yılında ise Guerrini'nin piyasada aranan akordeonlardan birinin yapımında yer almaktan da gurur duyduğunu ifade etti.

Miljkovic, bir süre önce ise "Balkan" adını verdiği iki akordeon yaptığını aktararak, bu akordeonların Balkan müziğine özgü yapıldığını söyledi.

Koleksiyonunda yaklaşık 150 yıllık bir akordeonun da bulunduğunu belirten Miljkovic, bunun Avusturya yapımı bir akordeon olduğunu kaydetti.

Son 18 yıldır kendisine damadı Dragutin Krstic'in yardım ettiğini söyleyen Miljkovic, bugüne kadar çok çırak değiştirdiğini, ancak yeni nesil gençlerin maalesef bu işe ilgi duymadığını sözlerine ekledi.

Muhabir: Sanela Crnovrsanin