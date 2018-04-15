ANKARA

Başkentte Giresun Alucralılar Derneği kuruldu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara merkezli faaliyet yürütecek derneğin 1. Olağan Genel Kurulu, Ankara Keresteciler Esnaf Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığına Ferhat Seferoğlu seçildi.

Seferoğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Bütün gayretimiz Alucralıların birliğine, beraberliğine katkı sağlamak için olacak. Alucralılara ve ülkemize hayırlı hizmetler yapmayı Rabbim bizlere nasip etsin." ifadelerini kullandı. Derneğin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"İsmail Belen, Ercan Tosun, Adnan Alış, Bülent Başaran, Harun Bayar, İbrahim Karataş, İsmail Beyazkılıç, İsmail Koşu, İsmail Yemez, Kamil Keskioğlu, Nevzat Uslu ve Zehra Köymen."

Muhabir: Sefa Şahin