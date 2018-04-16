Bu köy 'Orada bir köy var uzakta' diyenleri ağırlıyor

"Orada bir köy var uzakta" dizeleriyle tanınan şair Ahmet Kutsi Tecer'in memleketi Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa köyü, gezginler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Fotoğraf: AA/Kemal Özdemir

ERZİNCAN - Kemal Özdemir

"Orada bir köy var uzakta" adlı şiiri yazan şair Ahmet Kutsi Tecer'in köyü, gezginler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan ve "Çağlayan Su" olarak da bilinen Apçağa köyü, bünyesinde barındırdığı 200-300 yıllık ahşap evlerin restore edilmesiyle özgün kimliğini korumaya devam ederken, Doğu Anadolu'nun da turist çeken önemli yerleşim yerlerinden biri oldu.

Osmanlı'nın sivil mimarisini yansıtan evlerde sofa, divanhane, kiler, selamlık gibi bölümlerle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran Apçağa'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescillenen ve koruma altına alınan dokuz ahşap ev ile altı çeşme bulunuyor.

Tarihi dokusunun yanı sıra köyü tanıtan pek çok yöresel giysi ile 150 yıllık tarım aletleri ve Cumhuriyet edebiyatının şair ve yazarlarından Ahmet Kutsi Tecer’in kullandığı pek çok eser de köyün girişinde şair adına oluşturulan kültürevinde sergileniyor.

"Orada bir köy var uzakta" adlı şiiri yazan şair Ahmet Kutsi Tecer'in köyü Apçağa, gezginler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"Apçağa'ya hasretini ve özlemini dile getirmiştir"

Köy muhtarı Kemal Aydınlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köyümüz her geçen gün daha fazla insanların ilgisini çekiyor. Yıllık yaklaşık 5 binin üzerinde insan, köyümüzü ziyaret ediyor. Kemaliye'ye gelen turistlerin mutlak suretle gelip gördükleri ve gezmeden gitmedikleri bir yer. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Şairimiz Ahmet Kutsi Tecer yazdığı şiirinde köyü olan Apçağa'ya hasretini ve özlemini dile getirmiştir. Bu şiir Apçağalı Ahmet Kutsi Tecer tarafından köyümüz için yazılmıştır." diye konuştu.

Aydınlık, köydeki kültürevinde eskiden kullanılan otantik birçok eşyanın sergilendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Haziran 2014'te açılışını yaptığımız kültürevimizde, tamamen geçmişte günlük hayatta kullanılan eşyalar bulunuyor, günümüzde artık kullanılmayan, unutulmaya yüz tutmuş çok kıymetli eşyalar bulunuyor ve bunlar dışarıdan gelenlerin ilgisini çekiyor. Burası, köyümüzün yerlisi olan Ahmet Kutsi Tecer'in anısına yapılmış kültürevidir."

"Bu köy ünü hakediyor"

Apçağa'ya gelen gezgin Emel Eren, köyün ilgiyi fazlasıyla hak ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Apçağa, ilgiyi fazlasıyla hak eden yemyeşil ve korunmuş bir köy. Tabi Ahmet Kutsi Tecer burada yaşarken muhtemelen buranın böyle turistik yer olacağını bilmiyordu. O şiirindeki ifadeleri köyüne özlemle söyledi muhtemelen. Şimdi onun dediği oldu ve bu köyden olmayan insanlar bizim gibi bir sürü gezgin gelip buraları görüyor. Üstelik köyden iyi eğitimli çok sayıda insan da çıkmış. Bu köy ünü hak ediyor ve burası mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer."

"Orada bir köy var uzakta"

Doğup büyüdüğü köyü özleyenlerin dillerinden düşürmediği "Orada bir köy var uzakta" adlı şiir, 1927 yılında Ahmet Kutsi Tecer tarafından yazıldı.

Ahmet Kutsi Tecer'in "Orada bir köy var, uzakta/O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da/O köy bizim köyümüzdür..." dizeleriyle köyü Apçağa'ya hasretini dile getirdiği belirtiliyor.

Öte yandan şair Tecer'in, bu şiiri bir dönem öğretmen olarak görev yaptığı Sivas merkeze bağlı Çelebiler köyünden ilham alarak yazdığı da öne sürülüyor.