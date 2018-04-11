Gelinlere motifleri kına ile resmediyor

Geçmişten günümüze gelen özellikle el ve ayakları boyamak, saç renklerini değiştirmek için kullanılan kına, Eskişehir'de geçici dövme yapan genç bir kadının da geçim kaynağı oldu.

ESKİŞEHİR - Selçuk Kızıldağ

Eskişehir'de Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu 28 yaşındaki Feyza Özkeçeci'nin, Anadolu'da daha çok evlenen kızlar ve askere gidecek gençlerin avuçlarına yakılan kınayla geçici dövmeler yapıyor.

Adını bitkisinden aldığı ve ilk olarak çölde yaşayan Bedevilerin ciltlerine serinlemek amacıyla sürdükleri bilinen kına, daha sonra estetik görüntü sağlayabilmek amacıyla sadece avuç içine ve saçlarda kullanılır hale geldi. Anadolu'da evlenen kızların ve askere gidecek gençlerin avuçlarına ve kurban edilecek hayvanların sırtına sürülen kına, geçici dövmeler için aranan bir malzeme oldu.

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunu Feyza Özkeçeci, kına ile yapılan geçici dövme işini geçim kaynağı haline getirdi.

Bir arkadaşının 5 yıl önce eline yaptığı geçici kına dövmesini çok beğenen Özkeçeci, araştırdığı bu işin inceliklerini öğrendi. 4 yıldır ekmeğini kınadan çıkaran Özkeçeci, kalem şekline getirdiği sıvı kınaları el, kol, boyun, sırt ve ayaklara farklı motiflerle işleyip, müşterileri olan gelin adaylarını mutlu ediyor.

Mesleğinin zor ve sabır gerektirdiğini dile getiren Özkeçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çizgi film ve animasyon yerine geçimini kınadan elde etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İnsanların çoğunun, sevmediği mesleklerde çalıştıkları için mutsuz olduğunu savunan Özkeçeci, kına ile uğraşmaktan keyif aldığını dile getirdi.

Özkeçeci, kına işi için başta ailesinin çok destek vermediğini anlatarak, "Ailem eğitimini aldığım mesleği yapmamı istiyordu. Hatta bu işten kazanç elde edebileceğimi düşünmüyorlardı. Şimdi çevrelerindeki insanlara kartvizitimi dağıtıyorlar." dedi.

"Hem eğleniyorum hem de kazanıyorum"

Özkeçeci, "mesai saati" diye adlandırılan zaman diliminin kendisi için eğlence zamanı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Genellikle kına gecelerine, nişanlara çağrılıyorum. Böyle olunca da çalışırken hem eğleniyorum hem de kazanıyorum. Yaptığım uygulama bir yapıştırma değil. Kalem gibi hazırladığım kınalarla el ve kollara, boyuna, ayaklara, sırta sanki ressam gibi özel çizimler yapıyorum. Tabi sadece gelinler istiyor demek yanlış olur. Kına gecelerinde teyzeler de sıraya giriyor. Genç kızların da ilgisi bu sanata arttı. Özellikle aile dövmeye izin vermiyorsa, bana geliyorlar."