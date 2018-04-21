Küçük kızının yardımıyla okuma yazma öğreniyor

Fotoğraf: AA/Zekeriya Karadavut

KIRIKKALE - ZEKERİYA KARADAVUT

Kırıkkale'de, bedensel engelli olduğu için çocukluğunda okula gönderilmeyen Dursun Onay (40), 5 yaşındaki kızının yardımıyla katıldığı kursta okuma yazma öğreniyor.

Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde yaşayan, doğuştan ayaklarında ve kollarında fiziksel engeli bulunan Onay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuma yazma seferberliği" kapsamında, hayaline kavuşuyor.

Çocukluğunda yaşıtları gibi okula gidemeyen Onay, kızının desteğiyle katıldığı kursta, hayalini kurduğu; okul sırasında oturmanın, harfleri tanımanın, teneffüslerde okul bahçesinde gezmenin ve yeni arkadaşlar edinmenin mutluluğunu yaşıyor.

Azmi ve gayretiyle çevresindekilerin takdirini toplayan Onay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuma yazma seferberliği başlatacağını duyduğunu ve hemen ilçeye giderek kayıt işlemlerini başlattığını söyledi.

Kursa başladığında heyecandan uyuyamadığını belirten Onay, "Martta kursumuz başladı. Bir ayı geçti, Allah'a şükür çok iyi gidiyor. Okumayı yavaş yavaş sökmeye başladım. Sınıfta arkadaşlarımla tanıştım. Okulda olmak çok güzel bir duyguymuş. Çocukluğumda yaşayamadım ama 40 yaşımda bu duyguyu yaşadım. Okula gitmeyenlere tavsiye ederim. Engelli olduğum için okula göndermediler ama azmettim inşallah okumayı öğreneceğim." diye konuştu.

" Yavrum bana yardımcı oluyor"

Onay, kendisi gibi engelli olanlara, hemen harekete geçerek okuma yazma seferberliğine katılmaları ve okuma yazma öğrenmeleri çağrısında bulundu.

Engelli olduğu için çok istemesine rağmen ailesinin çocukluğunda kendisini okula göndermediğini ve bunun içinde bir acı olarak kaldığını anlatan Onay, şöyle devam etti:

"Şimdi, teneffüslere çıkıyorum, hem yaşıtım olan arkadaşlarla hem de küçük öğrencilerle sohbet ediyorum. Okumayı, yazmayı öğreneceğim için çok seviniyorum, mutluyum. Çocuğumla birlikte okula gidip, geliyorum. Yavrum bana yardımcı oluyor, çantamı getiriyor, defterlerimi sıraya açıyor, ders bittiğinde topluyor. Hem o da okula gelip gittikçe bir şeyler öğreniyor. İnşallah bu yıl o da ana okuluna başlayacak. Her gün birlikte gelip gidiyoruz."

Onay, okuma yazma öğrenince ilk işinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmak olacağını ve onu evine çaya davet edeceğini kaydetti.

Gönen: "Bir ay içerisinde büyük bir yol katettik"

Dursun Onay'ın öğretmeni Ebru Gönen ise 7 öğrenciyle okuma yazma kursuna devam ettiklerini aktardı.

Küçüklere okumayı öğretmenin daha kolay olduğunu, büyüklere öğretmenin ise daha büyük haz verdiğini vurgulayan Gönen, şunları söyledi:

"Küçükler daha temiz bir beyinle geliyorlar. Büyüklerin kafalarında daha çok şey olduğu için öğretmek biraz daha zor oluyor ama başlayalı bir ay kadar oldu. Büyük öğrencilerim de gayet güzel öğreniyorlar. Çok güzel yol alıyoruz. Önce harflerden sonra hecelerden dersler verdik. Ses temelli cümle yöntemiyle öğretmeye çalışıyorum. Gayet iyi bir şekilde öğreniyorlar. Bir ay içerisinde büyük bir yol katettik. Dursun da diğerleri gibi çok başarılı. Gayreti ve azmiyle sınıfın en iyilerinden biri. En kısa zamanda inşallah okumayı sökecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve eşinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz halkımıza böyle bir şeyi düşünüp verdikleri için."