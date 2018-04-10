İş adamı Sakıp Sabancı ve Prof. Dr. Hıfsı Özcan önderliğinde temelleri atılan Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği, 18 bin zihinsel engelli bireyin sosyalleşmesi için faaliyet gösteriyor.

Fotoğraf: AA/Ergün Haktanıyan

KAYSERİ - Ergün Haktanıyan

İş adamı Sakıp Sabancı ve Prof. Dr. Hıfsı Özcan önderliğinde 1982 yılında temelleri atılan Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED), 18 bin zihinsel engelli bireyin sosyalleşmesi için faaliyet gösteriyor.

Dernek çalışmaları kapsamında eğitim gören zihinsel engelli çocuklar, üniversite öğrencileri ile beraber futbol, basketbol, voleybol, atletizm, yüzme, masa tenisi ve bocce gibi branşlarda bir araya gelerek sosyalleşiyor.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Direktörü Didem Ünsür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin faaliyetlerini resmi bir dernek olan TÖSSED çatısı altında sürdürdüklerini söyledi.

Uluslararası bir kurum olduklarını anlatan Ünsür, dünyada 170 ülkede kurumun çalışma yürüttüğünü aktardı.

Ünsür, dünyada 5 milyon özel sporcunun yer aldığı bir oluşumun parçası olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız özel sporcu dediğimiz zihinsel engelli bireyleri içinde bulundukları kapalı alanlardan çıkartıp sosyal hayata karıştırmak. Bu yüzden hem özel sporcularla hem de onların yaşıtları olan partnerleriyle çalışıyoruz. Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, yüzme, masa tenisi ve bocce gibi 7 branşımız var. Bütün takım sporlarımız karma yani hem zihinsel engelli bireyler hem de sağlıklı bireyler aynı takımda yer alıyor. Antrenman yapıyor, turnuvalara ve yarışlara katılıyorlar. Bunun dışında 2 yaşından 55 yaşına kadar hem zihinsel engelli hem de sağlıklı olan sporculara yönelik projeler yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl 18 bin kişiye ulaştık."

Türkiye'de 22 üniversite ile iş birliklerinin olduğunu vurgulayan Ünsür, bu üniversitelerin her biri ile "iyi niyet anlaşması" imzaladıklarını ve üniversitelerle hem projelerini yürüttüklerini hem de bölge oyunları yaptıklarını kaydetti.

Üniversiteli öğrencilerin kendilerine gönüllü destek verdiğini aktaran Ünsür, "Üniversite öğrencileri bölge oyunlarında 3 günlük ancak projelerde yıl boyunda gönüllülük yapıyorlar. Dört yılda bir dünya yaz oyunları oynanıyor. 170 ülkeden 7 bin sporcu katılıyor bu müsabakalara." dedi

Ünsür, bütün sporcuların masraflarını karşıladıklarını ve ailelerin sosyalleşen çocuklarını görmekten çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.