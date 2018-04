Fotoğraf: AA/Mehmet Kumcağız

SAMSUN - MEHMET KUMCAĞIZ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinde (UZAYTEM) eğitmen pilot olarak görev yapan Göksel Burte Açıkgöz, havacılık sektöründe daha çok kadının olması için çaba harcıyor.

Her türlü eğitim uçağını kullanabilen Açıkgöz, 19 Mayıs ilçesindeki UZAYTEM'de öğrencilere dünya standartlarında profesyonel uçuş eğitimi veriyor.

Özel sektörde uzun yıllar çalıştıktan sonra uçma merakını bastıramayınca pilotluk eğitimi alan, ardından da eğitmen pilotluk sürecini tamamlayan Açıkgöz, hemcinslerine örnek oluyor.

Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altı kız kardeşin en büyüğü olduğunu, babası hava astsubayı olduğu için uçma merakının çok küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Üniversitede sosyoloji bölümünü bitirdikten sonra pilot olmak istediğini ifade eden Açıkgöz, annesi rahatsızlanınca uzun süre evin yükünün omuzlarında kaldığını anlattı.

Daha sonra kardeşlerinin eğitim masraflarına destek olmak için özel sektörde yaklaşık 10 yıl çalıştıktan sonra yıllardır ertelediği pilotluk hayalini gerçekleştirmek için harekete geçtiğini belirten Açıkgöz, özel bir havacılık okulunda pilotaj eğitimi aldığını, eğitmen pilotluk eğitimini de UZAYTEM'de tamamladığını vurguladı.

Açıkgöz, bir kız kardeşinin de pilot olmasını sağladığını, bir kız kardeşinin ise kendisinden önce pilot olduğunu, kız kardeşlerinin hava yolu şirketlerinde çalıştığını, diğer kardeşlerinden ikisinin doktor, birinin ise mimar olduğunu dile getirdi.

"Kadınlar çalışma hayatının her alanında olmalılar"

Havacılık sektöründe kadınların sayısının az olduğunu ifade eden Açıkgöz, Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'i örnek göstererek genç kızlara çağrıda bulundu. Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Önümüzde Sabiha Gökçen gibi güzel bir örnek var. Özellikle genç kızlarımız gelip mutlaka havacılığı denesin. Çocukken başlayan uçma merakım büyüdükçe bir tutkuya dönüştü. Bunda babamın hava astsubayı olmasında etkisi çok büyük. Onun sayesinde uçakların hep içinde oldum. Ancak kız kardeşlerimin eğitimi için farklı mesleklerde uzun yılar çalıştım. Geç de olsa çocukluk hayalim olan pilotluğu yapıyorum. Burada uçuş eğitimi veren tek kadın pilotum. Her ne olursa olsun uçmanın verdiği hazzın önüne geçemiyor insan. İki kız kardeşim de pilot. Sektörde kadın olarak çok azız. Kadınlar her şeyi yapabilir. Kadınlar sadece anne, ya da evde aşçı değildir. Çalışma hayatının her alanında olmalılar."

Açıkgöz, UZAYTEM'de devam eden eğitimlerde bir kız öğrenci olduğuna dikkati çekerek 12 pilot öğretmen ile eğitimleri sürdürdüklerini, hava şartlarının uygun olduğu her gün uçuş eğitimi verdiklerini kaydetti.