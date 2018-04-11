Şırnaklı çocuklar 'kızlar okusun' diye sahneye çıkıyor

ŞIRNAK - EKREM PAYAN

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde öğretmen Ramazan Teker'in gayretleri sonucu kurulan tiyatro ekibi, kız çocuklarının okula kazandırılmasına dikkati çekmek için sahneye çıkıyor.

Memleketi Denizli'den Uludere'deki Ortasu İlkokulu/Ortaokulu'na 2 yıl önce atanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Teker, ortaokul yıllarından bu yana hayali olan tiyatro oyunculuğunu öğrencileriyle gerçekleştirmek istedi.

Ailevi nedenlerle yapamadığı tiyatro oyunculuğunu öğrencilerine aşılayan Teker, 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden 16 kişilik bir tiyatro ekibi kurdu.

Drama eğitimi konusunda sertifikası bulunan Teker, derslerden arta kalan zamanlarda 8 ay boyunca öğrencilerine tiyatro eğitimi verdi.

Tiyatro ekibinin hazırladığı, kırsal kesimde kız çocuklarının okutulması, erken yaşta evlendirilmemesi gibi konularda toplumsal mesaj içeren "Asla, asla deme" adlı oyun, sahnelendiği ilçe merkezi ve çevre köylerdeki okullarda ilgi gördü.

Aralarında tiyatroyu televizyondan öğrenenlerin de bulunduğu öğrenciler, yaşadıkları köyden seslerini sahneledikleri oyunlarla duyuracak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Öğrencilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı oyunun gelen davet üzerine 27 Nisan'da Başkent Üniversitesi'nde sahnelenmesi planlanıyor.

"Öğrencilerimiz gayet başarılı oldu"

16 öğrencisinin yazdıkları şiirlerden oluşan "Dünyanın bütün çiçekleri" adlı kitabı çıkarmasına da öncülük ettiğini anlatan Teker, şunları kaydetti:

"Eğer bir tiyatro oyunu sunacaksak burayı anlatmam lazım dedim. Tiyatronun konusu zor şartlarda yaşayan bir ailenin kız çocuğunu okutmamasını içeriyor. Maalesef Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızdan hala kız çocuklarının okumasına sıcak bakmayanlar var. Sahnelediğimiz oyun, toplumsal mesaj içeriyor ve çok güzel tepkiler aldık. Özel günlerde bütün okullarda sahnelemeyi düşünüyoruz. Zor şartlarda, imkansızlıklara rağmen öğrencilerimiz gayet başarılı oldular. Şartlar uygun olursa bu gösterimizi 27 Nisan'da Başkent Üniversitesinde sahneleyeceğiz."

"Sesimizi tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz"

Tiyatro ekibinde yer alan öğrencilerden 8. sınıf öğrencisi Samet Encü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde daha önce bulunmayan bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Encü, tiyatroyu sadece televizyonda gördüğünü ifade ederek, öğretmenlerinin tiyatroyu kendilerine sevdirdiğini belirtti.



Bu sayede güzel bir oyun sahnelediklerini dile getiren Encü, "Hocamızın bize verdiği rolleri kısa sürede benimsedik ve oyunumuzu çeşitli yerlerde sergiledik. Oyunumuz, zor şartlarda yaşayan bir kızın okuma isteğini anlatıyor. Hocamız tiyatroyu bize sevdirdi, en iyisini yapmamız için bazen tiyatro oyunları da bize izletiyor. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



8. sınıf öğrencisi Dilber Encü, tiyatro ekibinde yer almaktan ve oyun sahnelemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.



"Başarabildik mi bilemiyoruz ama bunu zaman gösterecek. Oyunlarımızla sesimizi tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Kızlar okuyamaz ön yargısını kırmak adına elimizden geleni yapacağız." diyen Encü, köyde hala kız çocukların okutulmasına karşı olanların bulunduğunu aktardı.