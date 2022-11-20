Tek kullanımlık bardaklara karşı kahve atıklarından fincan ürettiler

Avustralya'da tek kullanımlık kahve bardaklarının oluşturduğu çevre kirliliğinin önüne geçmek için kahve zarından fincan üretmeye başlayan Huskee firmasının Türkiye temsilcisi Kağan İzmiroğlu, "Kahve meyvesinin işlenme aşamasında, husk denilen ve çekirdeğin etrafında bulunan tonlarca ince zar çevreye dağılıyor ve doğaya karışıyor. Huskee firması ise kullanılmayan ve atıl olan kahve zarını toplayıp bazı karışımlarla birlikte bardak haline getiriyor." dedi.

Dünyada her yıl 600 milyar adet tek kullanımlık kahve bardağı üretilirken bunların yüzde 99,75'i geri dönüştürülemiyor.

Saatte 100 bin fincandan fazla kahve tüketilen Avustralya'da tek kullanımlık bardakların büyük bir çevre sorunu yarattığını gören bir grup, Huskee adıyla kurdukları girişimle kahve meyvesi çekirdeğinin etrafındaki zarlardan geri dönüştürülebilir kahve fincanı üretmeyi başardı.

HuskeeCup adı verilen fincanlar, atık miktarını azaltarak kirlilikle mücadeleye ve sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlıyor.

Farklı boyutta tasarladıkları kahve bardaklarını diğer ülkelerde de kullanıma sunan Huskee ekibi, çevreye duyarlı kafe işletmecileri ve kahveseverlerden oluşan küresel bir topluluk oluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirdikleri HuskeeSwap sistemiyle, tüketiciler, dünyanın birçok ülkesinden sisteme dahil olan kafelere HuskeeCup'larını bırakıp, yine sisteme dahil olan bir başka kafeden HuskeeCup ile kahvesini alabiliyor.

"Türkiye'de yeni başlayan bir sistem"

AA muhabirine bilgi veren İzmiroğlu, çevreci bir yaklaşımla karton bardak kullanımını ortadan kaldırmak için arayışa başladıklarını ve Huskee ile tanıştıklarını söyledi.

İzmiroğlu, "HuskeeCup, Avustralya'da üretilmiş bir bardak ve enteresan bir hikayesi var. Kahve meyvesinin işlenme aşamasında, husk denilen ve çekirdeğin etrafında bulunan tonlarca ince zar çevreye dağılıyor ve doğaya karışıyor. Huskee firması ise kullanılmayan ve atıl olan kahve zarını toplayıp bazı karışımlarla birlikte bardak haline getiriyor. Dekoratif, hoş görünümlü, şık, farklı renklerde, kahve içmeyi kolaylaştıracak şekilde, küçük, orta ve büyük boy olarak tasarlanmış." diye konuştu.

Firmanın, üretim aşamasında gösterdiği çevreci yaklaşımı tüketim aşamasında da devam ettirmek için bir sistem oluşturduğunu belirten İzmiroğlu şöyle devam etti:

"Huskee'yi tercih etmemizin başka bir nedeni de uyguladıkları HuskeeSwap sistemi. Telefon uygulaması sayesinde kullanıcılar bulundukları bölgede, hangi kafenin değişim sistemine dahil olduğunu görebiliyor. Böylelikle kendilerine en yakın olan kafeyi tercih edebiliyorlar. Yani kullanıcı da artık sadece çevreye duyarlı olan işletmeleri tercih edebilecek bir uygulamaya sahip oluyor. Biz de böylelikle çevreci yaklaşımı geliştirip, çoğaltmayı hedefliyor ve amaçlıyoruz. Türkiye'de yeni başlayan bir sistem bu ama Avrupa'da, İngiltere'de, Amerika'da, Avustralya'da bu uygulamayı açacak olsak yüzlerce kafenin sisteme dahil olduğunu görebiliyoruz."

"Bu dünya bizim, çevremizi düşünmemiz lazım"

Kafelerin günümüzde sosyalleşme alanı haline geldiğini ancak karton bardak kullanımının çevreye çok büyük zarar verdiğini ifade eden İzmiroğlu, kendisinin bir kafe işletmecisi olduğunu belirterek "Bizler de mümkün olduğunca kafede karton bardak kullanımının minimum olmasına gayret ediyoruz." dedi.

Bazı müşterilerin ısrarla karton bardak tercih ettiğini ve bundan dolayı çok üzgün olduğunu dile getiren İzmiroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Müşterilerimiz, karton bardak kullanmak istiyorlar ama her karton bardak çevreye ilave bir zarar yaratmış oluyor. Barista arkadaşlarımıza olayın önemini anlattık. Tek kullanımlık karton bardakların minimum kullanılması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu dünya bizim, 'onun için neler yapabiliriz?' diye düşünmemiz lazım, çevremizi düşünmemiz lazım. Bütün eğlencemizde, hobimizde ve tutkularımızda, çevreye zarar vermeden, maksimum derecede doğayı ve geleceği koruyarak bu amaca yönelik davranmamız gerekiyor."