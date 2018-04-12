FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimin sırasında üzerinden tank geçmesi sonucu şehit düşen ev kadını Türkan Türkmen Tekin'in eşi ile kızı, Muğla'da şehidin isminin verildiği okulu ziyaret etti.

MUĞLA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan ev kadını Türkan Türkmen Tekin'in eşi Ramazan Tekin, "3 çocuğum var, anasız yaşanır da vatansız yaşanmaz." dedi.

Tekin ile 13 yaşındaki kızı Hilal Sümeyye Tekin, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkan Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, eşinin ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı panoyu inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ve okul yönetimiyle sohbet eden Tekin, konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, darbe girişimi gecesi yaşananları duyar duymaz önce İstanbul'un Esenler ilçesinde polis karakoluna gittiklerini, ardından da Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere yola devam ettiklerini söyledi.

Tanıdıklarını da sokağa çağırdıklarını belirten Tekin, "ATM ve marketlerde kuyruklar gördüm. Para çekecekler de kurtaracak o para onları. Yürümeye devam ederken baktım amcalar, teyzeler, torunlarıyla beraber, aileler katıldı, sevindim. Çoğaldık. İğne atsan düşmez. Bayrağımızla 'Allah'ım vatanımıza bir şey olmasın, güç kuvvet ver' diye dua ederek devam ettik." dedi.

"İnsanları bile bile ezdi hainler"

Yürürken ayağının dikişlerinin patladığını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Ayağım ağrıyordu ama eşime yansıtmadım. 'Biraz oturalım' dedim. Eşim 'Yok, vatan elden gidiyor' dedi. 'Allah korusun' dedim devam ettik. Üst geçittekiler 'Tank geliyor' diye bağırıyormuş. Dönüp baktım tank geliyor. Donup kaldım. Nasıl olur? Bu tankı bizim milletimiz almış, halkın parasıyla alınmış dedim. İnsanları bile bile ezdi hainler. Tank geçtikten sonra ağır yaralanan eşimi kucakladım. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırdık."

Hainlerin insanların bölgeden kaçması için iki kere alçak uçuş yaptığını ifade eden Tekin, o gece kimsenin kaçmadığını anlattı.

Eşinin isminin okullara verilmesinden gurur duyduğunu aktaran Tekin, "Şehitlik herkese nasip olmaz. Bir şehit eşi olmaktan gurur duyuyorum. Eşimin adını taşıyan 12 okul var. Nice Türkanlar çıkacak bu okullardan. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Üç çocuğum var. Anasız yaşanır da vatansız yaşanmaz. Çocuklarım okumaya devam ediyor. Eşim okumayı severdi." diye konuştu.

Tekin, öğrencilere lokma tatlı dağıttı.

Muhabir: Osman URAS,Ayşe Yıldız