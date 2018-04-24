Darbeciler tümen komutanını tehdit etmiş

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada emekli albay E.Ç. tanık olarak dinlendi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da ertesi gün yapılması planlanan eğitim için çalışma yürüttüğünü belirten E.Ç, akşam saatlerinde mesaiden ayrılarak evine gittiğini beyan etti.

Evde olduğu sırada savaş uçaklarının alçak uçuşa başlaması üzerine, televizyonu açtığını, boğaz köprülerinin kapatıldığına dair haberleri gördüğünü kaydeden E.Ç, okul komutanı olan tutuksuz sanık Sefa Alkan'ı aradığını vurguladı. Televizyonda gördüklerini anlatıp, Alkan'ın konuyla ilgili bilgisinin olup olmadığını sorduğunu belirten E.Ç, Alkan'ın bilgisinin olmadığı cevabını verdiğini aktardı.

Saat 23.15'te personelin göreve çağrıldığını, bu saatlerde de Başbakan Binali Yıldırım'ın "askeri kalkışma" olduğuna dair açıklamalarını televizyondan takip ettiğini anlatan E.Ç, evinden çıkarak gece yarısı gibi görev yerine gittiğini belirtti.

Okul karargahında Alkan ile görüşme yaptıklarını ifade eden tanık E.Ç, şöyle konuştu:

"Alkan'a neler olduğunu sordum. Bana, 'Tümgeneral Erdoğan Akyol ve Sıddık Çoban görevden el çektirildi. Tümene bir tuğgeneral ile 3 albay atandı' dedi. Ben de Başbakanın açıklamalarını aktardım, bunun kanunsuz olduğunu söyledim. O da benimle hemfikir oldu. Kendisini toplantıya çağırdıklarını ancak toplantıya gitmediğini, verilen emirlere de uymayacağını söyledi."

"Tümen komutanı tehdit edildi"

Tanık E.Ç, emekli Tümen Komutanı Akyol'un darbecilerce tarafını seçmesi yönünde tehdit edildiğini duyduğunu belirtti.

Kışla içinde kargaşa halinin hakim olduğunu bildiren E.Ç, cephanelik bölgesinde yaşanan hareketlilikten sonra okul komutanı Alkan'ın yarbay Erdal Yetim'e tanklara mühimmat yüklenmemesi ve kışla dışına çıkarılmaması emrini verdiğini ifade etti.

Tanık olarak ifade veren astsubay D.Ö, olay akşamı telefonla aranarak göreve çağrıldığını, saat 23.30 sularında da kışlaya giriş yaptığını belirtti.

Karargah önüne gittiğinde hücum yelekli ve silahlı askerler olduğunu gördüğünü aktaran D.Ö, bir süre sonra da kurmay başkanının habercisi olan erlerle birlikte bir albayı gördüğünü, erlere neler olduğunu sorduğunda yanlarındaki albayın yeni kurmay başkanı olduğunu söylediklerini, buna anlam veremediğini dile getirdi.

Bir süre sonra sicil amirini gördüğünü, olayların karışık olduğunu söyleyerek askeri kıyafetlerini çıkarmasını istediğini aktaran D.Ö, daha sonra da kışla içinde darbeye yönelik bir eylem olmaması için faaliyette bulunduklarını anlattı.

Muhabir: İsmet Karakaş