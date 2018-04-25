Erdoğan'ın uçağına ilişkin konuşmaları duymamış

Darbe girişiminin radar izleri ve mühimatları

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık eski üsteğmen Hüseyin Arı savunma yaptı.

Olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) Harekat Merkezinde nöbetçi olduğunu belirten Arı, akşam saatlerinde hava sahasının kapatıldığına ilişkin gelen emrin, Eskişehir Birleşik Hava Harekat Merkezine iletildiğini ifade etti.

Eşiyle telefonla görüşmek için dışarı çıktığını, geri geldiğinde kartının harekat merkezinin kapıları açmadığını anlatan Arı, bu durumun nedenini sorduğunda kırmızı alarm verildiği bilgisini aldığını belirtti.

Sanık eski tuğgeneral Kemal Mutlum'un harekat merkezinin dışarıyla irtibatının kesilmesi emrini verdiğini bildiren Arı, bir zaman sonra Genelkurmay Başkanlığı karargahında silah seslerinin geldiğini aktardı.

Sabah saatlerine kadar uyumuş

Hava sahasının kapatılasını terör saldırısına yönelik bir tedbir, Genelkurmay Başkanlığındaki silah seslerinin ise terör saldırısı olduğunu düşündüğünü iddia eden Arı, ilerleyen saatlerde Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın birkaç uzman çavuşla harekat merkezine ateş ettiğini kaydetti.

Yazgılı'nın bu eylemine anlam veremediğini öne süren Arı, "Cevat Yazgılı ile telefonla irtibat kuruldu ancak ne konuşulduğunu bilmiyorum. Televizyonda neler olduğunu anlamaya çalıştık ancak gece 12.00'de ağ ve televizyon bağlantıları kesildi. İlerleyen saatlerde uyudum. Sabah Yazgılı'nın emriyle dışarı çıkamayacağımız söylendi. Daha sonra polise teslim edildik." savunmasını yaptı.

Babası ve ağabeyinin FETÖ'nün finans kurumu Bank Asya'da hesaplarının bulunduğuna ilişkin iddianamedeki tespiti hatırlatan Arı, hesapların örgütsel bir amaç doğrultusunda açılmadığını iddia etti.

"Uçak sesi olduğunu düşünmedim"

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Arı, olay gecesi nöbetçi olmadığı halde neden karargahta bulunduğuna ilişkin soruya, "Üsteğmen Ersin Öztürk özel bir durumu olduğunu söyleyerek nöbet değiştirmek istedi. Benim de bir sonraki hafta nöbetim vardı. Bunun üzerine Öztürk'ün talebiyle nöbet değişikliği yaptık." açıklamasını yaptı.

Hava sahasının kapatılmasına rağmen darbecilerin kontrolündeki F-16'ların alçak uçuşlarını duymadığını öne süren Arı, "Bir ses duyuluyordu ama ben onları uçak sesi olmadığını düşündüm. Daha çok top sesi falan geliyor gibiydi." dedi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, "Bir darbe girişimi oluyor, bulunduğun yerin darbe tarafı mı yoksa karşıtı mı olduğuna ilişkin bir konuşma olmadı mı?" sorusuna Arı, "Yok konuşulmadı, darbeye yönelik bir görüntü yoktu." şeklinde cevap verdi.

Başbakanlık avukatı İskender Minar da "Uçuşların iptal edildiğini, Genelkurmay'dan silah seslerinin geldiğini, bunları terör saldırısına ilişkin olabileceğini düşündüğünü söyledin. Hava sahasının yasak olmasına rağmen radarda tanker ve diğer uçakları görüyorsun. Buna ne anlam verdin?" sorusunu yöneltti.

Radar hareketlerini yorumlamak gibi bir görevinin olmadığını savunan Arı, "Benim görevim radarın çalışıp çalışmadığını kontrol etmektir. Bunun dışında oradaki uçaklar beni ilgilendirmiyor." cevabını verdi.

Sanık Arı, benzer bir soruya da yasağa rağmen jetlerin uçmasını garipsemediğini söyledi.

Avukat Minnar, "Harekat merkezinde televizyon var, emniyet bombalanıyor, Başbakanın darbe karşıtı açıklamaları ile darbe girişimine ilişkin birçok gelişme var. O haber ve görüntüleri birleştirdiğin zaman da 'Beni ilgilendiren bir şey yok mu' dedin. Bir şeye yorumlamadın mı bu gelişmeleri?" sorusuna sanık Arı, "Hayır yorumlamadım." demekle yetindi.

Sanık Arı, soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının nereden olduğuna ilişkin harekat merkezinde geçen diyalogları duymadığını iddia etti.

Arı, tutuksuz bir sanığın, "Birçok şey söylediniz ancak kimsenin ismini vermediniz. Muhabere sistemlerinin açılmasını kimler istedi?" sorusuna ise harekat merkezindeki birçok kişiyi tanımadığını öne sürdü.

Duruşmaya devam ediliyor.

Muhabir: Tanju Özkaya