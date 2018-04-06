FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'ndan 15 asker gözaltında

Çankırı merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10'u muvazzaf 15 asker gözaltına alındı.

anasayfa > Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi 06.04.2018

FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'ndan 15 asker gözaltında

ÇANKIRI

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Mardin, Gaziantep, Trabzon, Ankara, Erzurum, Kars, Van, Mersin, Yalova ve Adana'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 10'u muvazzaf 15 asker gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyete götürüldü.

Muhabir: Muhammed Kaygın

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