Fotoğraf: AA/Mehmet Çalık

AYDIN

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "TSK ve emniyetteki mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden işlemleri tamamlan 22'si adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın, Denizli, Ankara, İzmir, Muğla, İstanbul, Şırnak, Siirt, Eskişehir, Adana, Kocaeli, Sivas, Elazığ, Afyonkarahisar, Manisa ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına almış, devam eden operasyonlarda 4 zanlı daha yakalamıştı.

Terör örgütünün TSK ve emniyetteki "kripto mahrem imam yapılanmasına" mensup oldukları öne sürülen şüphelilere ait dijital verilere el konulmuş, Irak ve Suriye uyruklu kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullanan bazı şüphelilerin cep telefonlarında ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni kriptolu haberleşme programı tespit edilmişti.

Muhabir: Ferdi Uzun