Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastı saldırganı Altıntaş'ın, FETÖ içindeki "abisi" olduğu tespit edilen ve tutuklanan eski BTK çalışanı Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

ANKARA

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı saldırganı Mevlüt Mert Altıntaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içindeki "abisi" olduğu tespit edilen ve tutuklanan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'ün yakalanmasına ilişkin detaylar soruşturma dosyasına eklendi.

Ankara Yenimahalle'deki bir bankada 26 Şubat'ta işlem yaptığı belirlenen şüpheli Söğüt'ün yakalanması için savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bankanın güvenlik kamerası kayıtlarını ve zanlının ayrıldıktan sonra izlediği yoldaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yeri tespit edilen Söğüt, ekiplerce 5 Nisan'da yakalandı.

Söğüt'ün tedirgin hali güvenlik kamerasına yansıdı

Altıntaş'ın "FETÖ abisi" olduğu ve Karlov'un öldürülmesiyle ilgili örgüt talimatını Altıntaş'a ilettiği belirtilen Söğüt'ü ele veren görüntü olduğu belirtilen bankanın güvenlik kamerası kayıtlarında, 26 Şubat saat 14.14'te Söğüt'ün banka önüne geldiği, telefon görüşmesi yaptıktan sonra da bankaya girdiği görülüyor.

Görüntülerde bankada sıra numarası alıp sıranın kendisine gelmesini bekleyen Söğüt'ün, işlemini gerçekleştirdiği dakikalarda tedirgin halleri ve güvenlik kameralarına bakınması da yer alıyor.

Soruşturmadan

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, suikastın faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili daha önce aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.

Çıkarıldığı hakimlik tarafından 6 Nisan'da tutuklanmasına karar verilen "FETÖ abisi" Söğüt, hem savcılık hem de hakimlik sorgusunda susma hakkını kullandı.

Muhabir: İsmet Karakaş,Zafer Fatih Beyaz